Lehrte

Um Navigationsgeräte zu stehlen, haben Diebe in der Nacht zum Freitag in Lehrte zwei Autos aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines an der Arndtstraße geparkten Ford Fiesta ein. Anschließend versuchten sie, das fest eingebaute Navigationsgerät zu entwenden – scheiterten aber und machten sich aus dem Staub.

Erfolgreich waren die Diebe allerdings im zweiten Fall, am Weberplatz. Dort nahmen sie sich einen Opel Astra vor. Auch dort schlugen sie ein Seitenfenster ein, um ins Innere zu gelangen. Sie entwendeten danach das mobile Navigationsgerät, das an der Windschutzscheibe angebracht war.

Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 1000 Euro.

Hinweise werden im Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegengenommen.

Von Patricia Oswald-Kipper