Lehrte

In der Nacht zu Mittwoch hat es an der Bahnhofstraße ein Diebstahl gegeben, für den die Polizei jetzt nach Zeugen sucht. Ein Unbekannter stahl in Höhe eines Cafés unweit des Bahnhofstunnels einen schwarzen Motorroller. Am Mittwochvormittag wurde das Zweirad keine 100 Meter entfernt auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Bahnhofstraße wieder aufgefunden. Nach Angaben der Polizei war das Schloss des Motorrollers ebenso beschädigt wie Teile der Verkleidung. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel