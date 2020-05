Lehrte

Das Lehrter Freibad ist wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen, und auch in dem Kiosk auf dem Gelände gibt es derzeit nicht viel zu holen. Trotzdem hat ein unbekannter Täter in der Nacht zu Freitag ein Fenster an dem Häuschen eingeworfen. Er benutzte dazu einen Stein. Dann betrat er den Kiosk und suchte nach Beute. Viel fand er dort allerdings nicht.

Die Polizei schätzt den Schaden, der bei dem Einbruch entstand, auf insgesamt 200 Euro. Jetzt hofft sie, dass Zeugen zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, gehört haben, wie die Scheibe am Kiosk klirrte. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel