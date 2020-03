Ahlten

Die Reihe der Einbrüche in Baucontainer und Firmenfahrzeuge in Lehrte reißt nicht ab. Jetzt vermeldet die Polizei eine solche Tat von einer Baustelle am Wiesenweg in Ahlten. Ein Unbekannter drang dort am vergangenen Wochenende in einen Baucontainer ein, indem er eine Jalousie hochdrückte und dann das dahinter liegende Fenster einschlug. Dann stahl er ein Stromaggregat. Zum Wert der Beute und zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben. Die Polizei hofft aber auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel