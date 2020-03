Corona-Krise: Wir suchen Ihre guten Ideen und Taten

Lehrte

Bäckermeister Christian Maaßen mag es gern, wenn sich die Kundschaft in seinen drei Läden in Lehrte drängelt. Wenn reichlich Brötchen, Brot und Kuchen über den Tresen geht. Doch in Zeiten der Corona-Krise drängelt niemand. Man geht auf Abstand und lieber einmal weniger zum Bäcker und in den Lebensmittelladen. Maaßen und seine Ehefrau Angelika kämpfen jetzt mit einer ebenso pfiffigen wie menschlichen Aktion gegen das allgemeine Gefühl von Hilflosigkeit an. Sie bieten einen Bringdienst an – und zwar für all jene Lehrter, die wegen Corona in Quarantäne sind oder die sich wegen ihres hohen Alters lieber nicht in die Öffentlichkeit begeben. Mittags wird geliefert, bezahlt erst, wenn die Corona-Krise vorbei ist und die Kundschaft sicher, gesundet oder nicht mehr in Quarantäne ist.

Sie rufen an, wir liefern: Die Lehrter Bäckerei Maaßen bietet in der Corona-Krise einen Bringdienst an. Quelle: Achim Gückel

„Wir sind seit 24 Jahren selbstständig in Lehrte tätig, aber solch eine Situation hatten wir noch nie“, sagt Bäckermeister Christian Maaßen. „Wir hatten schnell das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas machen müssen, und dann hatte meine Frau die Idee mit dem Bringdienst.“ Und die sieht so aus: Wer Brötchen, Brot und andere Produkte haben möchte, ruft im Maaßen-Geschäft an der Marktstraße unter Telefon (05132) 2184 an. Dann folgt ein Rückruf, um Details zu klären. Die Lieferungen vor die Haustür gibt es montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 14 Uhr. Sonntags ist Ruhetag. Lieferungen sind ausschließlich in der Kernstadt möglich.

Bezahlt wird nach der Corona-Krise

In der Praxis könnte das etwa so aussehen: Die Kunden hängen einen Stoffbeutel an die Haustür, die Maaßens packen dort die Bestellung hinein. Und wenn der Bringdienst wieder fort ist, kann der Kunde zugreifen. „Wir machen das alles erstmal auf Vertrauensbasis und kassieren später“, meint Christian Maaßen. „Wir kennen unsere Kunden ja, und die sind ehrlich.“

Bislang habe noch niemand auf das Angebot zugegriffen, sagt Angelika Maaßen. Aber schließlich habe man es auch erst zu Beginn dieser Woche publik gemacht. Außerdem gebe es in Lehrte noch keinen bestätigten Fall von Corona und wohl auch entsprechend wenige Menschen in Quarantäne. Aber das könne sich ja schnell ändern, meint Christian Maaßen, und rund 30 Prozent der Kundschaft sei schließlich über 70 Jahre alt und benötige möglicherweise schon bald den Brötchenbringdienst. „Ich freue mich natürlich, wenn die Leute alle gesund an unserem Tresen stehen, aber wir müssen nun mal mit der aktuellen Situation vernünftig umgehen“, sagt er.

„Der Laden ist voll mit Osterartikeln“

Angelika Maaßen spricht auch davon, dass man derzeit deutliche Umsatzeinbußen verzeichne – obwohl Bäckerläden nicht von den allgemeinen Ladenschließungen betroffen seien. Noch schlechter dran ist da zum Beispiel Ulrich Henschel vom Spielwaren- und Geschenkeladen Beckmann-Henschel im Neuen Zentrum. „Unser Laden ist voll mit den Artikeln für die Osterzeit, und die werde ich nun nicht los“, sagt er und meint, dass kleine inhabergeführte Läden wie seiner eine vierwöchige Spanne ohne Einnahmen kaum überleben können. Finanzielle Hilfen vom Bund seien zwar in Aussicht gestellt, kämen aber möglicherweise zu spät, befürchtet Henschel.

Bei ihm kommt das Spielzeug jetzt in die Tüte: Der Lehrter Ulrich Henschel will die Kundschaft außer Haus beliefern und bietet eine Viertelstunde allein in seinem Laden im Neuen Zentrum an. Quelle: Achim Gückel

Doch auch der Kaufmann aus dem Neuen Zentrum hat eine pfiffige Idee, die ihm helfen soll, halbwegs ungeschoren durch die schwierige Zeit zu kommen. Er bietet Kunden an, eine Viertelstunde im Geschäft zu buchen, in der man sich allein im Laden umschauen und dort etwas kaufen kann. Der Zugang erfolge durch eine „Coronaschleuse“, womit Henschel die Hintertür seines Geschäfts meint. Es gebe dabei keine persönlichen Kontakte und keine Beratungsgespräche. Auf diese Weise schließe man die Ansteckungsgefahr weitgehend aus, meint Henschel. Nötig sei aber eine Anmeldung per Whatsapp unter Telefon (0160) 96017837 und die Verpflichtung, zu einem Wert von mindestens 50 Euro einzukaufen.

Das Spielzeug kommt an die Haustür

Auch einen Bringdienst bietet Henschel an. Der steht unter dem Motto „Bei uns kommen Spielwaren jetzt in die Tüte“ und funktioniert ähnlich wie der Bäckerdienst der Maaßens. Henschel bringt ab einem Bestellwert von 20 Euro („Es darf auch gern etwas mehr sein“) aus seinem Sortiment portofrei an die Türen der Kundschaft. Und er ist sich sicher, dass in Zeiten des weitgehend stillstehenden öffentlichen Lebens Hochkonjunktur für Gesellschafts- und Kartenspiele und etwas Abwechslung für die Kinder nicht verkehrt sei. Die Leute müssten daheim schließlich etwas zu tun haben. Und dann besinne man sich gern auf Mensch-ärgere-dich-nicht und Doppelkopf.

In sozialen Netzwerken ernten die Maaßens und Henschel bereits viel Lob für ihre Ideen. „Klasse Aktion. Bestellung folgt!“, heißt es zum Beispiel in einem Beitrag auf Facebook.

Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und mitmenschlichen Taten, um über sie zu berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse lehrte@haz.de.

