Straße im Neubaugebiet soll Grotefricken Kamp heißen

Seit einigen Wochen sind die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet am östlichen Rand von Immensen im Gang. Schon bald sollen dort die ersten Häuser entstehen. Und nun steht auch fest, wie die Sackgasse heißen soll, die von der Arpker Straße her in das Areal führen wird. Der Ortsrat entschied sich unlängst für die Bezeichnung Grotefricken Kamp. Laut Ortsbürgermeister Falk Kothe bezeichnet der Name Grotefricken die Hofstelle, die um das Jahr 1660 herum in dem Gebiet am östlichen Rand Immensens entstand. Der Name finde sich in einem der zehn Bände der Ortschronik, die der mittlerweile verstorbene Immenser Adolf Meyer verfasst hatte.

Die Stadtverwaltung hatte für den Straßennamen andere Vorschläge gemacht. Sie favorisierte Vor dem Mittelfeld oder Immenser Feld, was auf aktuelle Flurbezeichnungen nordöstlich des Baugebiets sowie auf eine Benennung des Geländes aus der Kurhannoverschen Landesaufnahme aus dem 18. Jahrhundert zurückgeht. Doch diese Namen fanden in Immensen kein Gefallen.

Zur Schweineweide und Helmut-Kohl-Straße fallen durch

Der Ortsrat hatte schon vor Monaten die Bürger dazu aufgerufen, mögliche Namen für die neue Straße zu nennen. Dabei kam eine lange Liste heraus, in der sich unter anderem die Bezeichnungen Auf dem Überlebensacker, Zum Feldblick, Zum langen Ende, Zur Schweineweide und Helmut-Kohl-Straße fanden. Der Ortsrat nahm schließlich die Vorschläge Grotefricken Kamp und Zum Prießhof in die engere Wahl. Letztere lehnt sich an den Namen der Familie an, die rund 300 Jahre auf der Hofstelle im südlichen Bereich des Baugebiets wirtschaftete, welche nun weitgehend abgerissen wurde.

Auch über den Vorschlag, die Straße nach Ortshistoriker Adolf Meyer zu benennen, sprach der Ortsrat. Laut Kothe wolle man dem Chronisten und früheren Leiter der örtlichen Schule aber eventuell an anderer Stelle ein bleibendes Andenken schaffen und den kleinen Platz nach ihm benennen, der zwischen dem neuen Dorfladen an der Bauernstraße und dem künftigen Gemeindezentrum entstehen wird. „ Adolf Meyer soll an exponierter Stelle und nicht am Ortsrand gewürdigt werden“, meint Kothe. Der Platz als neues kommunikatives Zentrum des Dorf biete sich gut dafür an.

Von Achim Gückel