Lehrte

Die Wahlen sind vorüber, und die Ergebnisse stehen fest. Während die Erwachsenen ihre Stimmen am Sonntag, 26. September, abgegeben haben, konnten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Lehrte bereits am Montag, 20. September, an die Wahlurne gehen. Zwar werden die Ergebnisse der Juniorwahl bei der Bundestagswahl nicht berücksichtigt, aber sie bieten einen guten Überblick über die Meinungen der Jugendlichen. Diese weichen in mancher Hinsicht deutlich von den Stimmen der Erwachsenen ab.

Die Zweitstimmen der Gymnasiasten in Prozent. Quelle: Gymnasium Lehrte

Während der Koalitionsverhandlungen 2017 war die Jamaika-Koalition hoch im Rennen. Die CDU wäre dabei die stärkste Kraft gewesen. Aber was wäre, wenn die CDU ganz aus der Regierung fallen würde und die Grünen gemeinsam mit der FDP regieren? Das wäre jedenfalls im Sinne der Gymnasiasten. Denn mit 29,15 Prozent sind die Grünen stärkste Kraft geworden, gefolgt von der FDP mit 23,25 Prozent.

Die große Koalition aus SPD (14,21 Prozent) und CDU (11,25 Prozent) würde von den Schülerinnen und Schülern wohl in die Opposition geschickt werden. Die Politik der vergangenen Jahre lehnen die Schülerinnen und Schülern offenbar deutlich ab. Ganz knapp knackt die Linke die Fünf-Prozent-Hürde mit 5,54 Prozent. Mit lediglich 3,69 Prozent verpasst die AfD den Einzug in den fiktiven Bundestag der Lehrter Jugendlichen und landet damit sogar noch hinter der Tierschutzpartei, die 4,61 Prozent der Stimmen bekam.

Die Erststimmen der Gymnasiasten in Prozent. Quelle: Gymnasium Lehrte

Und wen würden die Gymnasiasten aus Lehrte mit einem Direktmandat in den Bundestag schicken? Hier macht Matthias Miersch von der SPD mit 25,23 Prozent ganz knapp das Rennen. Noch nicht einmal einen Prozentpunkt dahinter liegt mit 24,68 Prozent Simone Meyer von den Grünen. Knapp beieinander, aber dennoch weit vom Sieg entfernt landen Tilman Kuban von der CDU (15,65 Prozent) und Nadin Zaya von der FDP (14,92 Prozent). Auf den weiteren Plätzen landeten Thorsten Kuhn von der Linken (7 Prozent) und Dirk Brandes von der AfD (4,05 Prozent),

Von Max Baumgart