Sievershausen

Tanzen, springen, hüpfen: Das war beim Generationenkonzert in der St.-Martin-Kirche angesagt. Zwar oblag dieser Part dem Kinder-Friedenschor und damit den jüngsten Teilnehmern, aber dafür bestachen der Kirchenchor mit starken Stimmen auf der Empore und Rieke Könecke mit Fingerfertigkeit an der Orgel.

Von drei bis 68 Jahren war die Altersspanne dieses wunderbaren Arrangements, bei dem von Klassik, Pop, Volks- und Friedensliedern für jeden Geschmack etwas dabei war. Mit einem Reigentanz und „Shalom“ begrüßte der Kinder-Friedenschor unter der Leitung von Pastorin Hanna Dallmeier das Publikum. Dallmeier hatte eine besonders einfühlsame Art, mit den kleinen Sängern umzugehen, die jede Menge Spaß hatten und auf eine ganz natürliche Art ihre Friedensbotschaft in ihren Liedern umsetzten.

Ohne Noten, dafür mit Bildern

Das ging auch ohne Noten und stattdessen mit selbst gemalten Bildern. Selbst ein Lied aus dem Karneval stehe für den Frieden, so Dallmeier und „übersetzte“ mit den Kindern den Flieger aus dem Lied mit der Friedenstaube. Und stark wie ein Tiger müsse man sein, um sich für andere einzusetzen. Ebenso besonders war das Queen-Medley von Rieke an der Orgel, für das sie sehr viel Beifall erhielt. So klangen die Pop-Melodien sehr intensiv, aber auch das Choralvorspiel zu „Nun danket alle Gott“ meisterte sie in einer sehr klangvollen Intensität.

Gemeinsam mit dem Publikum wurde dann zum Abschluss mit den Chören gesungen: „...und bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über dir halten“.

Von Susanne Hanke