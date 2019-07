Lehrte

Vom 9. bis 11. August steigt auf dem Zytanien-Gelände bei Immensen wieder das Fuchsbau-Festival. Erstmals wird dazu ein nachhaltiger Onlinesupermarkt angeboten. Er ist seit dieser Woche bis kurz vor Start des Festivals geöffnet.

Der nachhaltige Supermarkt zum Fuchsbau-Festival ist eröffnet. Quelle: Screenshot

Für die Macher ist es eine Premiere. Das Modell Online-Supermarkt, das jetzt erstmals beim Fuchsbau-Festival in Lehrte-Immensen getestet wird, könnte auch bei anderen Festivals Schule machen. Ziel ist es, Nachhaltigkeit etwa mit regionalen Produkten zu fördern und den CO2 -Ausstoß zu verringern. Die Organisatoren hoffen, dass so mehr Festivalbesucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, da sie nun ihre Lebensmittel und andere Utensilien nicht mehr transportieren müssen. „Das nervige Schleppen entfällt“, erklärt Jannis Burkhardt vom Festival-Organisationsteam. Die fertige Bestellung könne dann gekühlt direkt auf dem Festivalgelände in der Nähe des Zeltplatzes abgeholt werden.

Auch WC-Häuschen kann bestellt werden

Die Website für den Supermarkt ist seit wenigen Tagen freigeschaltet. Die Internetseite enthält rund 100 Produkte aus verschiedenen Bereichen. Die Kunden können zwischen verschiedenen Kategorien wie Basics, Backwaren, Equipment, Getränke, Hygiene, Kühlregal, Obst und Gemüse, Snacks sowie Spiel und Spaß auswählen. Dort finden sich typische Festivalprodukte und Lebensmittel wie Bierpaletten, Instantkaffee, schnelle Fertiggerichte wie Dosenravioli und vegetarische Würstchen, aber auch Cocktailzubehör sowie frisches Obst, Gemüse und kleine Snacks wie Oliven und Dips. Wer noch keine Ideen hat, was er beim Festival kochen soll, der erhält auf der Supermarkt-Seite sogar Rezepte für schnelle Gerichte und Getränke.

Zu finden sind dort aber auch Hygieneartikel wie Bambuszahnbürsten, Toilettenpapier und Festivalequipment wie Grill, Holzkohle, Campingkocher, Wurfzelt, Isomatte und Schlafsack. Auch Katerfly-Brausetabletten gegen Partynachwirkungen und Mückenspray, sowie Wikingerschach, Einwegkamera und Skatspiel können online bestellt werden. Wer beim Festival nicht mit den Massen auf die mobilen Toilettenanlagen gehen will, der kann sich auch sein privates WC-Häuschen für 189 Euro ordern.

Jedes Produkt unter Klimagesichtspunkten bewertet

Zu allen Produkten erscheint eine sogenannte Klimaampel. Sie zeigt in Kategorien von 1 bis 3 an, wie klimafreundlich der jeweilige Artikel ist. Die Stufe 3 bedeutet etwa, dass das Produkt nicht nachhaltig ist. Gründe dafür könnten etwa sein, dass die Herstellung Unmengen an Wasser benötige, der Artikel einen weiten Weg hinter sich habe oder in Plastik verpackt beziehungsweise schlecht zu entsorgen sei, heißt es auf der Seite.

Der Mindestbestellwert beim Online-Supermarkt beträgt 30 Euro. Die Nutzer des Einkaufs- und Lieferservice zahlen pro Bestellung eine Gebühr von 6,99 Euro. Damit wollen die Organisatoren ihre Unkosten decken. Falls ein Gewinn entstehe, werde ein Teil des Geldes an die Klimaschutzorganisation Atmosfair gespendet, heißt es von den Veranstaltern.

Tausende Besucher werden wieder zum Fuchsbau-Festival auf dem Zytanien-Gelände erwartet. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Der Online-Supermarkt wird bis zwei Tage vor dem Festival (6. August) geöffnet sein. Die Besucher können ihre Einkäufe mit ihrem Bestellvoucher am Freitag, 9. August, von 12 bis 22 Uhr dann fertig in Tüten verpackt auf dem Festivalgelände in der Nähe des dortigen Campingplatzes abholen. Die Getränke sind bis dahin gekühlt. Diesen Service wollen die Veranstalter verbessern: „Wir arbeiten an einer Lösung, um künftig über das ganze Wochenende gekühltes Bier anbieten zu können.“

Den nachhaltigen Supermarkt gibt es auf der Internetseite https://festival-supermarkt.de/fuchsbau/.

Lesen Sie auch:

Bühnenprogramm und weitere allgemeine Hinweise zum Fuchsbau-Festival

Von Patricia Oswald-Kipper