Kasper zieht die Kinder nach wie vor in seinen Bann

Lehrte

Es funktioniert auch im Zeitalter von Smartphones und Fernsehgeräten in Kinderzimmern noch wie eh und je: Ein vielstimmiges und lautes „Ja!“ schallt Puppenspielerin Sigrid Peters entgegen, als sie mit dem traditionellen „Tri tra tralala – seid ihr alle da?“ ihre Kasperle-Vorstellung bei der Kinder-Weihnachtsfeier des Lehrter DGB beginnt. Dabei hat sie nicht einmal versucht, bei den 40 Kindern in der Hauptschule an der Südstraße die Illusion zu erzeugen, da sei tatsächlich ein Kasper hinter der Bühne. Zwar fordert sie die jungen Zuschauer auf, ihn mit lautem Rufen zu wecken, doch zuvor hat sie ihrem Publikum sich und die Puppen gezeigt und benennen lassen: Da sind die Großmutter und der Räuber Hotzenplotz ebenso wie der Seppl und der Polizist.

Der Dieb wird beschimpft

Ein bisschen meldet sich der Zeitgeist dann doch: „Eine Show“ lautet die Antwort auf die Frage, was sich die Besucher zwischen drei und acht Jahren denn wünschen. Aber als sie hören, dass Peters „keine Show, nur eine Geschichte“ mitgebracht hat, regt sich kein Protest. Der bricht sich umso vehementer Bahn, als der Räuber Hotzenplotz Kaspers Wunschzettel für den Weihnachtsmann stibitzt. „Das darfst du nicht! Gib das zurück!“ schreien die Kinder und beschimpfen den Dieb hoch engagiert. Und natürlich helfen sie Kasper und Seppl entschlossen, deren Wünsche doch noch zum Weihnachtsmann gelangen zu lassen.

Bereits seit 18 Jahren, so berichtet der örtliche DGB-Chef Reinhard Nold, kommt der Kasper kurz vor Weihnachten nach Lehrte. Begleitet wird er stets von einem Weihnachtsmann alias Klaus Bittner, der die Rolle des Geschenkeverteilers schon vor mehr als 30 Jahren übernommen hat, als noch Filou Fox und andere Figurentheater die Veranstaltung gestalteten. „Inzwischen kommt die erste Generation mit ihren Kindern wieder“, hat Nold beobachtet. Und der Kasper zieht sie immer noch alle in seinen Bann.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger