Lehrte

Das außergewöhnliche Projekt des Lehrtes Hasan Kurtulus, seiner Stadt ein Denkmal für Gastarbeiter zu schenken, nimmt konkrete Formen an. Jetzt hat der Zeitarbeit-Unternehmer, dessen Vater 1964 selbst von der türkischen Schwarzmeerküste nach Lehrte kam, drei mögliche Modelle einer lebensgroßen Bronzestatue vorgestellt. Im Kulturausschuss erntete das Projekt erneut großes Lob.

Kurtulus meint nun, dass das Denkmal möglicherweise schon Ende Oktober an dem dafür favorisierten Platz vor dem City-Center an der Burgdorfer Straße stehen könnte. Das passe dann genau zum 60. Jahrestag des ersten Zuzugs von Gastarbeitern in Lehrte.

Eine Würdigung der Arbeitsmigranten

Kurtulus und sein Mitstreiter Jürgen Teiwes hatten vor einem Jahr erstmals die Idee für das Gastarbeiter-Denkmal präsentiert. Es solle die Verbundenheit der zugezogenen Menschen und ihrer Familien mit ihrer neuen Heimatstadt zeigen und eine Würdigung der Arbeitsmigranten der ersten Generation sein. Derartige Monumente gebe es schon in sehr vielen anderen Städten, betonte Kurtulus.

Jetzt zeigten er und Teiwes im Kulturausschuss drei Modelle, die jeweils einen auf einer Bank sitzenden jungen Mann mit Hut, Anzug und Koffer darstellen. All das seien Attribute der ersten Gastarbeiter gewesen, betonte Kurtulus. Möglichst gut gekleidet, um im neuen Land nicht unangenehm aufzufallen, also mit Hut, Krawatte, Anzug und Koffer, seien wohl alle Gastarbeiter seinerzeit nach Deutschland gekommen. Die Bank symbolisiere jenen Ort der Kommunikation, den die zugezogenen Arbeiter seinerzeit favorisierten.

Künstlerin aus Istanbul fertigt drei Modelle

Die drei von einer Künstlerin aus Istanbul angefertigten Modelle zeigen den auf der Bank sitzenden Mann in unterschiedlichen Posen. Lehrtes Kulturpolitiker favorisierten jenen, der seinen Hut etwas demütig vor den Körper hält und in die Ferne blickt.

„Die Figur sollte nicht traurig, aber auch nicht wirklich glücklich ausschauen“, sagte Kurtulus. Schließlich gehe es darum, die nicht immer einfache Lebenssituation der aus ihrer Heimat gekommenen Männer als Gastarbeiter in Deutschland zu symbolisieren. Die lebensgroße Skulptur will Kurtulus aus Bronze anfertigen lassen. Das Material sei stabil und kaum zu beschädigen. Für die Pflege des Denkmals werde er selbstverständlich auch aufkommen. „Aber das Denkmal ist nicht meines, sondern es ist unseres, und es ist auch kein türkisches Denkmal, sondern eines für alle Gastarbeiter“, sagte der Unternehmer.

Steigt ein Fest zur Einweihung?

Kurtulus und Teiwes hoffen nun, dass Ende Oktober möglicherweise ein kleines Fest zur Aufstellung des Denkmals am City-Center stattfinden könnte. Die Stadtverwaltung habe bereits grünes Licht für die Installierung gegeben, betonte Teiwes.

Parallel entstehen nun auch eine Broschüre und eine Ausstellung über die Geschichte der Gastarbeiter in Lehrte. Federführend ist dabei die Schülerfirma des Gymnasiums mit Lehrer Ralph Grobmann an der Spitze. Interviews mit Nachkommen der ersten Gastarbeitergeneration in Lehrte hätten die Schüler bereits geführt, sagte Grobmann im Ausschuss.

Von Achim Gückel