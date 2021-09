Lehrte

Stets zum Volkstrauertag steht es im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es bekommt einen Kranz an seinen Sockel, an ihm werden Reden gehalten, die an die Toten aus den Kriegen erinnern und den Frieden beschwören. Doch mittlerweile gibt das trutzige, graue Mahnmal An der Masch hinter der Matthäuskirche ein jämmerliches Bild ab. Ein Zaun schirmt es ab, das Kraut schießt aus den Mauerritzen, das gesamte Ensemble wirkt ungepflegt. Vor einigen Monaten hat ein Statiker festgestellt, dass das Denkmal nicht mehr standfest ist, aus Sicherheitsgründen umzäunt werden und bald saniert werden muss.

Das würde die Stadt auch gern machen, müsste dafür aber enorm viel Geld in die Hand nehmen. Doch jetzt gibt es eine andere Überlegung: Vielleicht möbelt man gleich das gesamte Umfeld der Matthäuskirche auf. Das Geld dafür könnte aus einem Förderprogramm des Bundes kommen, für das die Stadt sich jetzt bewerben will.

Sanierungskosten von 125.000 Euro

Schon im vorigen Jahr hatte man festgestellt, dass mit dem Mahnmal, welches an die Toten des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 sowie der beiden Weltkriege erinnert, etwas passieren muss. 50.000 Euro wurden im städtischen Haushalt für die Sanierung ausgewiesen. Mittlerweile steht aber fest, dass 125.000 Euro nötig wären.

Es hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Denkmal An der Masch befindet sich in einem schlechten Zustand. Weil es nicht mehr stabil ist, musste es sogar eingezäunt werden. Quelle: Achim Gückel

Ob diese Summe bereitgestellt wird, war nun Gegenstand der Diskussion im Finanzausschuss des Rates. Es herrschte Skepsis. „Wir wollen das Denkmal wiederherstellen, da muss auch die Denkmalpflege dabei sein“, sagte etwa CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens. Er äußerte aber auch Sorgen angesichts der enormen Kosten.

Grüner regt „zentralen Gedenkort“ an

Ronald Schütz (Grüne) regte indes an, einen „zentralen Gedenkort“ zu schaffen, der an alle Opfer von Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, Flucht und Vertreibung erinnert. Dafür müsse das Denkmal auch nicht unbedingt in alter Gestalt erhalten werden. „Das muss eine runde Sache werden, und das Mahnmal ist ja schon einmal umgebaut worden“, sagte Schütz. Einst habe sogar noch eine Kanone auf einer Lafette auf dem Sockel gestanden.

Wenn alles so läuft, wie es sich die Stadtverwaltung wünscht, wird die Erneuerung des Mahnmals jedoch nur ein Baustein in einem deutlich größeren Puzzlespiel – der Neugestaltung des gesamten Bereichs an der Matthäuskirche. Bürgermeister Frank Prüße (CDU) sprach im Finanzausschuss von der Idee, dort einen „Raum zu schaffen, wo man sich trifft“, mit Platzcharakter, Aufenthaltsqualität und zum Beispiel einem großen Schachfeld und Bänken.

Fließt Geld aus einem Förderprogramm?

Das dürfte teuer werden. Doch das Geld wolle man versuchen, aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes hereinzuholen, sagte Stadtplanerin Anja Hampe vor den Kommunalpolitikern. Die Bewerbung dafür sei bereits in Vorbereitung. Bundesweit stünden 90 Millionen Euro zur Verfügung, einzelne Vorhaben würden mit 200.000 und sogar bis zu fünf Millionen Euro gefördert.

Nun soll die Sanierung des Mahnmals erst einmal warten. Das Thema ist vorerst vom Tisch, im Kulturausschuss wolle man sich im Herbst noch einmal ganz neu über die Sache unterhalten, heißt es – um dann vielleicht den ganz großen gestalterischen Coup an der Matthäuskirche zu planen.

Von Achim Gückel