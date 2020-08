Lehrte

Die Stadt will ihren Service im Bürgerbüro optimieren. Dafür wird dort ab Donnerstag, 3. September, einer der bisherigen Arbeitsplätze zu einem sogenannten Schnellschalter umgestaltet. Diese ermöglicht es den Einwohnern, Dienstleistungen, die sich schnell und unkompliziert abwickeln lassen, ohne die seit Beginn der Corona-Pandemie nötige vorherige Terminvereinbarung in Anspruch zu nehmen.

An dem Schnellschalter sollen bereits beantragte Personalausweise und Reisepässe abgeholt und Online-Ausweisfunktionen aktiviert werden können. Auch Steuer-Identifikationsnummern können ausgegeben und Meldebescheinigungen beantragt werden, falls dies nicht per E-Mail möglich ist.

Nolting : „Wir erwarten eine deutliche Entschlackung“

Bisher mussten die Lehrter wegen der Corona-Pandemie auch für diese Angelegenheiten Termine vereinbaren. Wer einen neuen Personalausweis benötigte, musste sich erst einen Termin für die Beantragung und dann einen weiteren für die Abholung geben lassen. „Die Termine, die dadurch blockiert wurden, werden nun frei – wir erwarten im Bürgerbüro daher jetzt eine deutliche Entschlackung“, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting.

Den Lehrtern ermöglicht der neue Schnellschalter mehr Flexibilität. Sie müssen nicht mehr zu einer bestimmten Zeit im Rathaus sein, sondern können dort erscheinen, wann es ihnen zeitlich passt. Am Eingang des Bürgerbüros werden sie vom Pförtner dann gefragt, ob sie einen Termin haben oder an den Schnellschalter möchten. In beiden Fällen müssen sie in der Wartezone Platz nehmen und, wenn diese voll besetzt ist, mitunter auch draußen warten. Im Bürgerbüro herrscht Maskenpflicht.

Der Schnellschalter ist montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Für alle Angelegenheiten, die nicht am Schnellschalter erledigt werden können, sind Besuche im Rathaus weiterhin nur nach Terminanfrage per E-Mail an buergerbuero@lehrte.de möglich. Das Bürgerbüro vergibt Termine zu folgenden Zeiten: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr.

Von Katja Eggers