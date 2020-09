Lehrte/Ahlten/Burgdorf

Rund 170 Anhänger von Kurdenführer Abdullah Öcalan sind am Wochenende durch Ahlten und Lehrte gezogen. Der zweitägige Protestmarsch endete in Burgdorf. Begonnen hatte er am Sonnabend gegen 8 Uhr am Steintorplatz in Hannover. Von dort aus legten die Unterstützer des in der Türkei in Haft sitzenden Gründers der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) die gesamte Route zu Fuß zurück.

Die Demonstration unter dem Motto „Für Freiheit und Gesundheitszustand von Abdullah Öcalan“ war angemeldet, behördlich erlaubt und fand unter einem massiven Polizeiaufgebot statt. Ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover erklärte am Montag, dass bei der Demo alles friedlich blieb. „Es gab nichts Auffälliges oder strafrechtliche Relevantes.“

Viele Teilnehmer tragen Schutzmasken

Viele Ahltener, Lehrter und Burgdorfer hatten den Demonstrationszug beobachtet, in dem die Teilnehmer Fahnen schwenkten, Parolen skandierten und Freiheit für Öcalan forderten. Schon am Sonnabendabend kursierten auf Internetplattformen Videos des Protestzugs, auf denen unter anderem zu erkennen ist, dass die meisten Teilnehmer Abstand hielten und viele auch Corona-Schutzmasken trugen.

In Ahlten führte der Marsch über die Straße zum Großen Freien, in Lehrte über die Ahltener Straße und die Berliner Allee zum Schützenplatz, wo es eine kurze Kundgebung gab. Die Teilnehmer übernachteten dann in Lehrte und zogen am Sonntag weiter bis Burgdorf.

