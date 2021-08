Ahlten

Die Ursache für das Feuer am Sonntagvormittag in einem Wohnhaus an der Straße Im Bodenteichsfeld steht fest. Laut Polizeiangaben hat ein defekter Wäschetrockner im Keller des Hauses den Brand ausgelöst. Experten hatten sich am Montagmittag das Gebäude angesehen und dabei insbesondere den vollständig ausgebrannten Waschkeller untersucht, in dem das Feuer ausgebrochen war.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an Haus und Einrichtung auf etwa 75.000 Euro. Menschen waren bei dem Brand, den allein 40 Feuerwehrleute aus Ahlten und Lehrte bekämpften, nicht zu Schaden gekommen.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Rauch aus dem Keller in alle Stockwerke und sämtliche Räume gedrungen. Als die die ersten Einsatzkräfte ankamen, seien bereits Flammen aus Fenstern geschossen. Drei Anwohner hatten sich ins Freie begeben müssen, darunter laut Feuerwehr auch eine pflegebedürftige Seniorin. Sie sei bereits am Sonntagmittag in eine Pflegeeinrichtung gebracht worden.

Von Achim Gückel