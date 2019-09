In New York beginnt die UN-Klimakonferenz und die Bundesregierung stellt ihren Klima-Maßnahmenkatalog vor: Das ist der Anlass für weltweite Klimaschutzproteste am Freitag, 20. September. Auch die Lehrter Gruppe von Fridays for Future ruft, unterstützt von ver.di und vom DGB, zur Teilnahme an der Demo auf.