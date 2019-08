An diesem Wochenende werden in Lehrte 380 Erstklässler eingeschult. Die stärkste Grundschule ist die Grundschule Lehrte-Süd mit 61 Kindern. Auch die Albert-Schweitzer-Schule und die Grundschule Ahlten verzeichnen weiter großen Zulauf. Sie alle sind im neuen Schuljahr dreizügig. Die wenigsten Schüler werden in diesem Jahr im Ortsteil Sievershausen eingeschult. Die neue erste Klasse dort hat nur 16 Schüler. Die Grundschulen in Immensen und Sievershausen starten in diesem Schuljahr als offene Ganztagsschulen mit einem Nachmittagsangebot. Für den Mensabetrieb werden an den beiden Schulen zunächst Container aufgestellt.