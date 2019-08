Lehrte

Für die Theaterspielzeit 2019/2020 hat Julienne Franke vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur der Stadt wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Von Schauspiel, Komödie und Psychothriller über Musical und Hörspiel bis zum biografischen Theaterstück und weihnachtlichem Liedgut ist alles dabei. Der Einzelkartenverkauf hat im Fachdienst Schule, Sport und Kultur bereits begonnen.

Und das wird im Einzelnen geboten:

Donnerstag, 26. September, Tragikomödie „Schon wieder Sonntag“: Die berührende Tragikomödie übers Älterwerden erzählt mit schwarzhumorigen Dialogen und pfiffigen Pointen die Geschichte des gebrechlichen Witwers Cooper, der in einem Seniorenheim klarkommen muss. „Hier wird ein ernstes Thema humorvoll aufbereitet mit einem Hauptdarsteller, der selber schon 83 Jahre alt ist“, erzählt Franke.

Iris Schumacher ist die Kiez-Diva - die einzige Musical-Darstellerin der Welt, die auf allen großen Bühnen der Hamburger Reeperbahn gestanden hat. Quelle: www.mmacm.com / digital

Dienstag, 5. November, Musical „Kiez Diva“: Wer noch einmal die großen Hits der Reeperbahn hören möchte, ist in diesem Musical richtig. Iris Schumacher singt darin nicht nur die schönsten Songs aus legendären Broadway-Shows, sondern plaudert auch aus, was hinter den Kulissen so los war. Und Schumacher muss es wissen – denn sie ist die wohl einzige Musical-Darstellerin, die auf allen großen Hamburger Reeperbahn-Bühnen gestanden hat.

Donnerstag, 21. November, Psychothriller „Falsche Schlange“: In dem Stück von Alan Ayckbourn um drei Frauen und einen Mord stehen die psychologischen Hintergründe im Vordergrund. Hat Miriam ihren Vater tatsächlich umgebracht, oder hat sich Krankenschwester Alice diese ungeheuerliche Geschichte bloß ausgedacht, um für ihr Stillschweigen Geld zu kassieren?

Bidlah Buh präsentieren sich in ihrem Weihnachts-Spezial unter anderem als klassisches Blockflötenterzett. Quelle: privat

Dienstag, 3. Dezember, Weihnachts-Spezial „Advent, Advent, der Kaktus brennt ...“: Das Trio Bidlah Buh gestaltet die Adventszeit als rasante Schlittenfahrt durch das weihnachtliche Liedgut und präsentiert sich dabei nicht nur als klassischer Knabenchor und Blockflötenterzett, sondern auch mit virtuoser Performance auf Tellern und Töpfen.

Charly Chaplin wusste sein Publikum zu begeistern - ein biografisches Theaterstück zeichnet seine Lebensgeschichte nach. Quelle: privat

Donnerstag, 23. Januar, Theaterstück „Ein gewisser Charles Spencer Chaplin“: Erzählt wird die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Charly Chaplin, wobei eindrucksvoll die Privatperson hinter dem Weltstar mit Melone und Stöckchen herausgearbeitet wird. In der Hauptrolle ist Wolfgang Bahro zu sehen. „Den kennen viele als Jo Gerner aus der TV-Serie ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘“, erklärt Franke.

Dienstag, 11. Februar, Musikhörspiel „Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit“: Es verschmelzen Schauspiel, Text und Musik. Götz Schubert schlüpft in mehrere Rollen, Manuel Munzlinger sorgt für den passenden Soundtrack aus Klassik, Jazz und Funk – und Thema ist immer lustiges Scheitern.

Donnerstag, 27. Februar, Schauspiel „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“: Im Stück nach dem Roman von Joachim Meyerhoff geht es um den skurrilen Alltag des zehnjährigen Josse, der seine Kindheit in der von seinem Vater geleiteten Psychiatrie verbracht hat.

Die Damen der Zucchini-Sistaz treten mit Kontrabass, Flügelhorn und Gitarre auf. Quelle: privat

Dienstag, 17. März, Musikshow „Zucchini Sistaz: Falsche Wimpern – echte Musik“: Drei Damen in Netzstrümpfen entführen mit Big-Band-Klassikern und Situationskomik in die Swingära. Franke meint: „Das macht auch optisch was her.“

Donnerstag, 16. April, Schauspiel „Pera Palas“: Das gleichnamige Grandhotel in Istanbul wird zum Schauplatz dreier spannender Geschichten, die das Leben in der Türkei 1920, 1950 und 1995 in den Fokus rücken. Es geht um Liebe, Familienkonflikte und das Ringen zwischen islamischer und weltlicher Kultur.

Dienstag, 12. Mai, Musicalkomödie „Elternabend“: Die knallig-bunte Satire auf Helikoptereltern, Ritalin und Kinderliebe bringt menschliche Abgründe bitterböse zum Vorschein und fragt, ob Eltern nicht oft kindischer sind als ihre Sprösslinge.

Sechs Abo-Möglichkeiten stehen zur Wahl Wer sich für die gesamte Lehrter Theaterspielzeit 2019/2020 einen festen Platz sichern möchte, sollte sich ein Abonnement sichern. Die Preise dafür sind laut Julienne Franke vom städtischen Fachdienst Schule, Sport und Kultur konstant geblieben. Kulturfans haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Möglichkeiten. Das Abo-Zehn beinhaltet alle zehn angebotenen Veranstaltungen. Im Abo-Sieben sind sieben festgelegt, während im Abo-Wahl-Sieben sieben frei ausgewählt werden können. Das Abo-Schauspiel umfasst fünf Schauspielabende und das Abo-Musik fünf Konzert- und Musicalabende. Die Hirschfeld-Karte bietet derweil die Möglichkeit, vier Karten nach Wahl einzeln zum ermäßigten Preis zu beziehen. Wer möchte, könnte also beispielsweise viermal allein ins Theater oder auch zu viert in ein einziges Theaterstück gehen. Laut Franke ist das Abo-Wahl-Sieben unter den Abonnements das beliebteste. Franke betont zudem, dass alle Abonnenten einmal pro Spielzeit die Möglichkeit haben, ihre Karte gegen eine andere Vorstellung einzutauschen. Lediglich für das Abo-Zehn gelte diese Regelung nicht.

Für Kinder gibt es Märchen und eine Weihnachtsgeschichte Auch der Nachwuchs bekommt in der Spielzeit 2019/2020 Kultur geboten. Auf dem Programm stehen drei Stücke für Kinder ab fünf Jahren. Die Geschichte „Kaschtanka“ ist Schriftsteller Anton Tschechow nachempfunden. Am Dienstag, 8. Oktober, geht es darin auf der Bühne der Alten Schlosserei um die gleichnamige Hündin, die ihr Herrchen verliert und beim einem Dompteur im Zirkus unterkommt. Im Kurt-Hirschfeld-Forum dürfen sich Kinder ab fünf Jahren auf den kleine Raben Socke freuen. Der muss feststellen, dass er seinen Weihnachtswunschzettel nicht rechtzeitig abgegeben hat. Die rabenstarke Weihnachtsgeschichte erzählt am Dienstag, 26. November, wie Socke doch noch zu seinen Geschenken kommt. Ebenfalls im Kurt-Hirschfeld-Forum zeigt das Theater für Niedersachsen am Donnerstag, 28. November, das alte französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ in einer jungen, frischen und manchmal urkomischen Schauspielfassung.

Von Katja Eggers