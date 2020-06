Die Naturfreunde in Lehrte-Grafhorn dürfen in diesem Jahr keine Sommerferienbetreuung anbieten. Die Region hat dies wegen der aktuellen Corona-Vorgaben untersagt. Einige Eltern können das nicht verstehen – zumal bei der Stadt Lehrte eine Ferienbetreuung erlaubt ist. Die Eltern haben sich jetzt an die Region gewandt und bitten darum, die Sache noch einmal zu prüfen.