Lehrte

Früher wechselten mehrfach die Pächter, und es sah fast so aus, als würde diese gastronomische Adresse dauerhaft aus der Stadt verschwinden. Doch nun mausert sich das Haus am Lehrter See immer mehr zu einem kleinen Veranstaltungsort und Ausflugsziel mit abwechslungsreichem Programm. Gastronom Dennis Gennermann hat die ehemaligen Seeterrassen seit der Eröffnung im Sommer 2017 stetig weiterentwickelt und sich nach und nach immer mehr Stammgäste gesichert. „Die Leute sehen, dass wir fleißig sind, und schätzen unsere Arbeit“, sagt Gennermann selbstbewusst.

Mittlerweile startet er in die vierte Wintersaison und hat sich für November und Dezember wieder einiges überlegt. „Ich möchte den Menschen auch im Winter und in der Corona-Zeit etwas bieten“, erklärt der Gastronom. Im Vordergrund stehen in dem Lokal an der Steinstraße natürlich Essen und Trinken. So lädt Gennermann unter anderem zu italienischen Abenden, Frühstück, Entenessen und Grünkohlwochen ein.

Roy Bush singt zur Gitarre

Am Donnerstag, 11. November, steht nach einem dreigängigen Gänsemenü ab 19 Uhr aber auch eine Lesung auf dem Programm. Krimiautor Thorsten Sueße wird dann aus seinem vorweihnachtlichem Psychothriller „Stille Nacht, tödliche Nacht“ lesen. Gäste bezahlen an diesem Abend lediglich für das Gänse-Menü, der Eintritt für die Lesung ist frei.

Für Sonnabend, 13. November, 18 bis 21 Uhr, lädt Gennermann indes zum gemütlichen musikalischen Abend mit Roy Bush ein. Der Hannoveraner singt und spielt zur Gitarre Oldies der Fünfziger- bis Siebzigerjahre. Zum Repertoire gehören Lieder von Elvis Presley, den Beatles, den Rolling Stones und von Cat Stevens sowie Van Morrison. Für Sonnabend, 27. November, hat Gennermann ab 19 Uhr eine Après-See-Party mit Schlagermusik und Tanz geplant.

Ein Künstler aus Hannover hat den Unterbau der Terrasse mit farbenfrohen Motiven verschönert. Quelle: Katja Eggers

Im Dezember wird es mit Advents-Brunch, Nikolaus-Menü und Außer-Haus-Angeboten für die Feiertage weihnachtlich. Am Sonnabend, 18. Dezember, soll ab 14 Uhr ein kleiner Weihnachstmarkt steigen, von 16 bis 19 Uhr sorgt Roy Bush für musikalische Untermalung.

Spaziergänger lieben die frischen Waffeln

Für seine Veranstaltungen hat Gennermann nach und nach für immer mehr Kulisse gesorgt. Neben einer neuen Bestuhlung und einer Erweiterung der Küche, hat er mittlerweile zwei Zelte auf der Terrasse errichtet. „Wegen Corona brauchte ich mehr Platz“, sagt Gennermann. Zu seinem bayrischen Abend mit Krustenbraten, Haxe und Sauerkraut kamen Ende Oktober rund 100 Gäste. Zur Lesung mit Sueße haben sich auch schon etwa 80 angemeldet.

Der Lehrter See zieht auch im Winter viele Spaziergänger an. Quelle: Katja Eggers

Etwas reduziert hat Gennermann für den Winter allerdings die Öffnungszeiten. Während sein Ausflugslokal im Sommer bis 22 Uhr geöffnet hatte, schließt es derzeit schon um 18 Uhr. Zudem gibt es einen weiteren Ruhetag. Dafür gibt es durchgehend warme Küche. Nachmittags sind im Haus am Lehrter See in den Wintermonaten vor allem die selbst gebackenen Waffeln mit heißen Kirschen gefragt. „Viele kehren nach einem Spaziergang bei uns ein und genießen einen Glühwein“, berichtet Gennermann.

Das Haus am Lehrter See öffnet montags, donnerstags, freitags und sonnabends von 12 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 18 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon (0176) 47869486 möglich. Es gilt die 3-G-Regel.

Von Katja Eggers