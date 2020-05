Jetzt ist es amtlich: Auch das Bluesfestival am Rodelberg in Lehrte fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Die Kultveranstaltung, die seit 1984 der Stadt einen ganz eigenen Stempel aufdrückt, war für den 5. September geplant. Nun setzt der Bluesverein auf kleine Konzerte in der Wintersaison.