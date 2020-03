Darum verzichtet die Stadt Lehrte auf die Kitagebühren

Lehrte

Seit Mitte März sind die Lehrter Kitas und Tagespflegestellen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Kinder werden überwiegend zuhause von ihren Eltern betreut. Die Beiträge für die Betreuungseinrichtungen fließen allerdings weiter.

Das soll sich nun ändern. Der Lehrter Verwaltungsausschuss hat grünes Licht für die Aussetzung der Beiträge für den kompletten Monat April gegeben. „Dadurch sollen Familien in diesen schwierigen Zeiten möglichst schnell und unbürokratisch finanziell entlastet werden“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Die Stadt verzichte dabei ausdrücklich auch auf die Gebühren der Eltern in systemrelevanten Berufen wie bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus, deren Kinder sich zurzeit in einer Notbetreuung befinden.

Lehrter Politiker wollen ab 20. April wieder tagen Auch die Lehrter Stadtverwaltung arbeitet derzeit im Krisenmodus. Die sogenannte „Lenkungsgruppe Corona“ trifft sich regelmäßig im Sitzungszimmer des Rathauses. Neben Bürgermeister Frank Prüße ist auch jeweils ein Vertreter der Fachdienste dabei. Rund 100 Mitarbeiter hat der Lehrter Stadtchef zurzeit ins Homeoffice geschickt. Auch er selbst arbeite viel von zu Hause. „Bisher klappt das alles ganz gut“, sagt Prüße. Der Ordnungsdienst überprüft mit rund fünf Mitarbeitern täglich die Einhaltung der Regeln in Lehrtes City und den Ortsteilen. „Die meisten Menschen halten sich daran“, sagt Prüße. Er will das politische Leben ab 20. April wieder hochfahren. Dann sollen die Fachausschüsse wieder tagen. Allerdings werden die Politiker dann im Lehrter Forum zusammenkommen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. „Auch Besucher können an den Sitzungen teilnehmen“, so Prüße. Für diese sollen dann allerdings Sitzplätze in den notwendigen Abständen vergeben werden.

Politiker begrüßen die unbürokratische Lösung

Die Politik habe entschieden, die Kitagebühr für den gesamten Monat April zu erlassen, „auch wenn die Kitas beispielsweise schon wieder am 20. April öffnen sollten“, so Nolting. Dadurch sollen die Tage im März kompensiert werden, an denen die Kitas wegen der Epidemie geschlossen waren – die Beiträge von den Eltern aber trotzdem eingezogen wurden. Auch das Essengeld wird den Eltern für diesen Monat erlassen. Die Stadt Lehrte empfehle nun freien Trägern, ebenso zu verfahren.

Die Politiker des Lehrter Verwaltungsausschusses begrüßten den unbürokratischen Vorschlag der Stadtverwaltung: „Das zuviel gezahlte Geld fließt zurück, wir haben schnell eine gerechte und für die Eltern unkomplizierte Lösung gefunden“, sagte CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens für die Gruppe CDU/Piraten. Maren Thomschke ( SPD) und Ronald Schütz von den Grünen zeigten sich erleichtert über die unkomplizierte Lösung. Gemeinsam mit Linken, FDP und AfD unterstützten auch sie das flexible Handeln der Stadtverwaltung.

Rat will im Mai die Kita-Satzung ändern

Und so soll die Entscheidung praktisch umgesetzt werden: Familien, die der Stadt Lehrte bereits eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. „Die Gebühren werden nicht mehr eingezogen“, erklärt Stadtsprecher Nolting. Familien, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben oder Überweisungen manuell tätigen werden gebeten, die April-Zahlung eigenhändig zu stornieren. Falls dies nicht mehr möglich sei, würden die Gebühren von der Stadt erstattet, sagt der Pressesprecher.

Um die unbürokratische Vorgehensweise auch rechtlich auf sichere Beine zu stellen, muss der Rat der Stadt Lehrte noch eine entsprechende Satzungsänderung beschließen. Dies soll in der nächsten Sitzung am 6. Mai geschehen.

Von Patricia Oswald-Kipper