Trotz Kritik an der Schulpolitik: Oberstufenabend der IGS ist ein Erfolg

Rappelvoll war die Alte Schlosserei beim bunten Oberstufenabend am Montag. „Wir freuen uns, dass der Oberstufenabend erstmalig hier stattfinden kann“, sagte Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke. „Jeder ist eingeladen, sich den Abend anzuschauen – die Hemmschwelle ist an diesem Ort vielleicht nicht so groß wie in einer Schulaula“, so Franke. Sie unterstütze die künstlerische Arbeit junger Menschen, sie sollen in der Städtischen Galerie auch künftig ein Podium für ihre Präsentationen bekommen, erklärte sie bei der Eröffnung des Abends.

Kritik an Streichung in musisch-kulturellen Fächern

Gleich zu Beginn zeigten die Schüler aus dem Fachbereich Kunst ihre Arbeiten zum Thema „Fremd – eine ästhetische Forschung“. Dabei wurden Fotografien, Zeichnungen und individuelle Projekte vorgestellt. An den Tischen mit den Arbeiten war viel los, es kamen manche Diskussionen zustande.

Dabei wurde auch mit Kritik an der Schulpolitik nicht gespart. Schülerin Jule Kiel präsentierte ihr Projekt, in dem es um Selbst- und Fremdwahrnehmung ging. Dabei hat sie Schüler des neunten Jahrgangs zu ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung befragt und dazu Antworten auf Zettelchen in eine Box gelegt und die Ergebnisse beim Oberstufenabend gezeigt. Ihr hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. An ein künstlerisches Studium denkt sie aber nicht. „Dafür haben wir zu wenig Praxis und Hintergrundwissen“, sagte sie.

Kunstlehrerin Marina Knigin bestätigte das. „Für das ganze Projekt hatten wir sechs Doppelstunden“, sagte sie. In den Bereichen Kunst und Musik seien niedersachsenweit Stunden gekürzt worden. Während Kunstunterricht im elften Jahrgang an der IGS noch erteilt werde, sei er für den zwölften Jahrgang komplett gestrichen worden, erzählte Knigin. Erst in Jahrgang 13 werde wieder sporadisch in einigen Doppelstunden Kunst unterrichtet: „Das ist wirklich sehr schade.“

Die Schüler zeigten aber trotzdem sehr viel Sehenswertes. So präsentierten einige Schüler aus dem Seminarfach Filmanalyse unter dem Titel „Letters“ einen Kurzfilm über eine Mädchenfreundschaft.Vom Drehbuch bis zum Schnitt wurde der Streifen von den Schülern selbst gemacht. Aus dem gleichen Fachbereich zeigte der elfte Jahrgang aus der „Commedia dell’ arte“ traurige, lustige und nachdenkliche Alltagsszenen.

Jungen und Mädchen aus dem Jahrgang 13 führten aus dem Kurs Darstellendes Spiel ein eigenes Theaterstück unter dem Titel „Es war einmal...Nachrichten aus der Realität“ auf. Dabei ging es um Alltagsprobleme von Jugendlichen wie die Social-Media-Sucht und den daraus resultierenden Folgen. Mit einem selbst komponierten Blues-Stück sorgte der Musikkurs des 13. Jahrgangs für Stimmung im Saal. Für alle Aufführungen gab es viel Applaus.

Präsentation ist wichtige Erfahrung für die Schüler

Die Organisatorin des Abends, Tanja Lippke, freute sich über den reibungslosen Ablauf. „Es ist schon etwas anderes, ob man im Schulgebäude oder in einem fremden, öffentlichen Gebäude auftritt“, sagte Lippke, die den Kurs Darstellendes Spiel an der IGS leitet. Für die Schüler seien die Präsentationen eine wichtige Erfahrung. Lippke findet die Verzahnung mit der Stadt gut, um die Arbeiten der Schüler auch in Zukunft in Lehrte noch präsenter machen zu können. Die musisch-kulturelle Bildung sei für Schüler enorm wichtig, betonte Lippke: „Sie fördert die Entwicklung kognitiver und sozialer Fähigkeiten.“

