Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Seit 1957 wird an diesem Tag an die Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. In Lehrte organisieren traditionell der DGB und der Verdi-Ortsverein Lehrte/Sehnde zusammen mit einer der Lehrter Kirchengemeinden – in diesem Jahr ist es die katholische St. Bernward-Gemeinde – eine Gedenkfeier. Sie beginnt um 18 Uhr auf dem Vorplatz der St. Bernward-Kirche.

Nach Reden von Reinhard Nold, DGB-Kreisvorsitzender, Bürgermeister Frank Prüße sowie Günther Schrüfer, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Bernward, folgt eine Kranzniederlegung am Gräberfeld der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen auf dem katholischen Friedhof.

Der Aufruf des DGB zum Antikriegstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Weichen für eine sichere und friedliche Zukunft stellen! Abrüstung und Entspannung wählen!“ Nold sagt dazu: „Aufrüstung und die weltweit wachsende Bereitschaft, eigene Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen, lösen keine Probleme.“ Die Gewerkschaften lehnten deshalb die Forderung ab, die nationalen Rüstungsetats auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Stattdessen werde dringend Geld für „Investitionen in Bildung, sozialen Wohnungsbau und kommunale sowie digitale Infrastruktur“ benötigt, meint der Gewerkschafter.

