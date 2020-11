Lehrte

Anfang November hatte es die ersten Meldung über einen an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter sowie mehrere infizierte Bewohner im Seniorenzentrum Gloria-Park gegeben. Seither reißen die schlimmen Nachrichten aus dem von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) betriebenen Alten- und Pflegeheim an der Ahltener Straße nicht ab. Mittlerweile ist die Anzahl der seit Anfang November gestorbenen Bewohner auf neun gestiegen. Das hat Sabine Schmitz, Sprecherin des AWO-Bezirksverbands Hannover, am Donnerstag mitgeteilt.

Den jüngsten Todesfall habe es am Freitag vergangener Woche gegeben, sagt Schmitz. Sie betont aber, dass nicht bei allen Todesfällen ein direkter Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu ziehen sei. Nähere Angaben über Todesursachen und das Alter der Gestorbenen könne sie aber nicht machen, sagt die Sprecherin. Vier Bewohnerinnen und Bewohner des Gloria-Parks befänden sich aktuell in einem Krankenhaus – eine davon aber wegen einer dringenden Operation, die nichts mit Covid-19 zu tun habe.

Erster Todesfall am 10. November

Den ersten Todesfall eines mit Covid-19 infizierten Bewohners aus dem Gloria-Park hatte es in der Nacht zum 10. November gegeben. Bis zum darauf folgenden Wochenende stiegt die Zahl auf fünf.

Aktuelle Zahlen, wie viele Bewohner und Mitarbeiter des Gloria-Parks mit Corona infiziert sind, gibt es nicht. Am Dienstag dieser Woche hätten sich aber erneut alle Mitarbeiter des Hauses einem Test unterziehen müssen, am Freitag soll das auch bei allen Bewohnern der Fall sein. Erst wenn die Ergebnisse der Tests vorliegen, könne man neue Zahlen vorlegen, sagt Schmitz.

Infobriefe an alle Angehörigen verschickt

Die Sprecherin merkt zudem an, dass erst in der vergangenen Woche Informationsbriefe an die Angehörigen der Heimbewohner geschickt wurden. Diese seien auf positive Resonanz gestoßen. Schon früher hatte der AWO-Bezirksverband betont, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover die Hygienevorkehrungen im Gloria-Park für gut befunden habe. Schmitz hatte die Lage in dem Haus aber ebenso als „schlimm“ und „dramatisch“ beschrieben.

Seit rund drei Wochen herrscht in dem Alten- und Pflegeheim, in dem Anfang November rund 70 alte Menschen von 95 Mitarbeitern betreut und gepflegt wurden, ein Betretungsverbot für Besucher.

