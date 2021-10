Lehrte

Auch nach dem Ende der kostenlosen Bürgertest besteht in Lehrte noch die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Allerdings muss jeder, der einen Test durchführen lässt, in Lehrte jeweils 15 Euro zahlen.

Im Drive-In-Testcenter am Burkhard-Retschy-Ring gibt es Tests montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr ohne Anmeldung.

Das Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz , Burgdorfer Straße 72-80, öffnet montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr.

Auch Apotheken führen die Antigentests durch. Wer dieses Angebot nutzen möchte, sollte vorab einen Termin telefonisch vereinbaren. Die Löwen-Apotheke in Ahlten ist unter Telefon (05132) 7270, die Apotheke am Bahnhof in Arpke unter Telefon (05175) 1457, die Apotheke Hämelerwald unter Telefon (05175) 5333, die Engel-Apotheke in Lehrte unter Telefon (05132) 827030 und die Hubertus-Apotheke in Sievershausen unter Telefon (05175) 7325 zu erreichen.

Kostenfrei für bestimmte Gruppen

Kostenfrei bleiben die Tests bis Jahresende für Jugendliche unter 18 Jahren und für Schwangere. Auch im nächsten Jahr, so der aktuelle Stand, müssen Frauen im ersten Drittel der Schwangerschaft, Kinder unter zwölf Jahren, Erwachsene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, Teilnehmer von Corona-Studien und Menschen, die einen negativen Test für das Ende einer Quarantäne brauchen, nichts bezahlen.

Von Marie Pinkert