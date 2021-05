Lehrte

Am 19. April hat es seine Arbeit aufgenommen, am 12. Juni wird das Corona-Schnelltestzentrum in der Turnhalle an der Friedrichstraße zum letzten Mal geöffnet sein. Die vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes betriebene Einrichtung wird dann für den Sportunterricht der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Platz machen. Denn die Schulen sollen ab Montag, 31. Mai, wieder vollständig im Präsenzunterricht arbeiten. „Und wo soll ich dann hin mit dem Sportunterricht?“, fragt Christiane Nustede, Rektorin der ASS.

Das Aus für das Schnelltestzentrum kommt plötzlich

Das Aus für das von den Lehrterinnen und Lehrtern stark genutzte Schnelltestzentrum an der Friedrichstraße kommt plötzlich. Doch auch für Nustede und die Verantwortlichen der anderen Schulen in der Stadt bedeutet der kurzfristig beschlossene Einstieg in den vollständigen Präsenzunterricht eine organisatorische Herausforderung. Ohne die Sporthalle an der Friedrichstraße fehle ihr pro Vormittag der Platz für vier Klassen im Sportunterricht und nachmittags für die Sportangebote in der Ganztagsbetreuung, betont die Rektorin. Gleichwohl laute die Ansage vom Kultusministerium, dass Sport angeboten und auch benotet werden müsse.

Absprachen mit dem Gymnasium über die Nutzung der Halle an der Schlesischen Straße und das Stadion am Pfingstanger treffe sie zwar immer wieder – doch das löse ihr Problem nicht, sagte Nustede noch am Freitagvormittag. „Im Zweifel müssen alles wieder die Kinder ausbaden, und das verärgert mich.“

Bürgermeister: „Der Bedarf sinkt“

Schon am Freitagmittag lag eine Lösung für das Problem auf dem Tisch. „Wir gehen davon aus, dass wegen der sinkenden Infektionszahlen und der Lockerungen bei den Corona-Auflagen bald nicht mehr so viele Schnelltests gebraucht werden“, sagte Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Deshalb sei es unschädlich, das DRK-Testzentrum in der Sporthalle bald zu schließen.

So lief der Start des DRK-Schnelltestzentrums: Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (links) meldet sich bei Katrin Völkening und Achim Rüter zum Corona-Test an. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Zudem gebe es auch an anderer Stelle in Lehrte noch Gelegenheiten für Schnelltests, etwa in Apotheken oder im Vereinsheim des SV 06 an der Mielestraße. Sollten im Laufe der nächsten Wochen und Monate doch wieder größere Kapazitäten für Schnelltests nötig werden, müsse man aber Alternativen zur Sporthalle an der Friedrichstraße finden, betonte Prüße. Pläne dafür werde man nun bereitlegen.

Kommt Testangebot am Freitagvormittag?

Lehrtes größte Grundschule muss nun noch zwei Wochen mit Improvisationen beim Sportunterricht leben. Dann soll die Sporthalle wieder frei sein. Lehrtes DRK-Vorsitzender Achim Rüter kann mit der Schließung des Schnelltestzentrums leben. Denn der „unmittelbare Bedarf“ für Testungen ließe nach, meint auch er. Rüter denkt aber auch langfristig. „Das mit der Herdenimmunität wird noch dauern“, meint er. 2020 seien die Infektionszahlen im Mai und Juni ja auch steil nach unten gegangen und im Herbst wieder gestiegen. Wenn das in diesem Jahr ähnlich komme, müsse man vorbereitet sein. Daher werde auch das örtliche DRK nun über Alternativen zum Schnelltestzentrum in der Sporthalle nachdenken.

Lesen Sie auch: Hier gibt es in Lehrte und der Region Hannover kostenlose Corona-Schnelltests

Lesen Sie auch: Bürgermeister absolviert Probelauf im Schnelltestzentrum 

Bis zum 12. Juni werde man indes versuchen, die Servicezeiten noch auszuweiten, kündigt der DRK-Chef an – und zwar um eine Zeit am Freitagvormittag. Das sei insbesondere mit Blick auf die weiterhin bestehende Pflicht sinnvoll, beim Besuch in der Gastronomie negative Schnelltests vorzulegen. „Denn freitagabends und sonnabends wollen viele Leute wieder raus in Restaurants und Biergärten“, sagt Rüter.

Das sind die Öffnungszeiten im DRK-Testzentrum

In der Sporthalle an der Friedrichstraße sind seit dem 19. April rund 3300 Schnelltests vorgenommen worden. Das Testzentrum ist bis zum 12. Juni weiterhin montags, dienstags und donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr, freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es wird von rund 50 ehrenamtlichen Helfern betrieben.

Von Achim Gückel