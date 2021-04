Am Montag, 3. Mai, nimmt das vierte Corona-Schnelltestzentrum im Stadtgebiet von Lehrte seine Arbeit auf – und zwar auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Ahlten. Es wird an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein. Unterdessen verzeichnen die Testzentren in der Kernstadt steigenden Andrang.