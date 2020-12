Lehrte

Diese Nachricht kurz vor Weihnachten dürfte viele Eltern schocken: In vier städtischen Kindertagesstätten in der Kernstadt sind am Donnerstagnachmittag mehrere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Nach Angaben von Stadtsprecher Fabian Nolting sind davon die Kitas Dürerring, Hohnhorstweg, Marktstraße und Drosselweg betroffen. Deshalb werden diese Einrichtungen ab Freitag, 18. Dezember, geschlossen. Bitter für die Erziehungsberechtigten: Eine Notbetreuung könne die Stadt aufgrund des Infektionsgeschehens nicht anbieten.

Kontaktpersonen sind in Quarantäne

Nachdem die positiven Covid-19-Fälle bekannt geworden sind, seien am Donnerstag Kindergartengruppen geschlossen worden, sagt Nolting. Alle Eltern seien daraufhin umgehend über die Schließungen informiert worden. Die ermittelten Personen, die in direktem Kontakt mit den Erkrankten standen, sogenannte K1-Kontakte, seien dem Gesundheitsamt der Region Hannover gemeldet worden und hätten sich bereits in häusliche Quarantäne begeben. Nolting macht deutlich, dass auch Kitas in den Ortschaften außerhalb der Innenstadt geschlossen werden, sollten sich dort Infektionen bestätigen. In der Kita Hohnhorstweg gab es bereits im November einen Corona-Fall.

Bürgermeister Frank Prüße appelliert nicht nur wegen des aktuellen Corona-Ausbruchs daran, generell Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren: „Wer es einrichten kann, soll seine Kinder zunächst bis zum 8. Januar zu Hause betreuen und so einen Beitrag zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens leisten.“ Da es keine Kita-Pflicht gebe, könnten die Kinder einfach zu Hause bleiben. Er wisse aber gleichwohl, dass die Lage für Familien und insbesondere Alleinerziehende eine riesige Herausforderung sei. Dies treffe aber genauso auf die pädagogischen Fachkräfte zu.

Kinder- und Jugendarbeit ist eingestellt

Aufgrund des erneuten Lockdowns hat die Stadt auch ihre Kinder- und Jugendarbeit bis Anfang nächsten Jahres eingestellt. Diese Maßnahme betrifft alle acht städtischen Jugendzentren sowie die Anlaufstelle der mobilen Jugendarbeit. Die Regelung gilt zunächst bis zum 10. Januar. „Wir wollen Kontakte möglichst reduzieren“, sagt Nolting.

Geschlossen sind das Jugendhaus Nord „Juno“ am Aligser Weg 6 in Lehrte, das Kinder- und Jugendhaus Süd „JuZe“ am Südring 30, der Jugendtreff „Jutah“ in Ahlten, Pfarrstraße 5, der Jugendtreff „Hinterhof“ in Arpke, Ahrbeke 4, das Jugendzentrum Hämelerwald, Am Hainwald 10a, der Jugendraum Immensen, Lehrter Straße 7, der Jugendtreff Sievershausen, Kantstraße 21, sowie der Jugendkeller Steinwedel, Ramhorster Straße 21. Aber auch die mobile Jugendarbeit, die mit ihrer Anlaufstelle an der Friedrichstraße 9a untergebracht ist, ist derzeit zu.

Von Oliver Kühn