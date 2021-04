Lehrte

Bisher lief alles nur mit angezogener Handbremse, seit ein paar Tagen jedoch fährt das für 170 Millionen Euro errichtete Containerterminal Megahub zwischen Lehrte und Ahlten seinen Betrieb langsam hoch. Kurz nach Ostern wurden dort erstmals im Regelbetrieb Container von Zügen auf andere Züge verladen. Laut einer Sprecherin der Bahn ist vorerst die Abfertigung von 16 Zügen pro Woche vorgesehen – acht im Eingang und acht im Ausgang. Die Kapazität der Anlage ist allerdings deutlich höher. Ob und wann sie ausgelastet sein wird, ist offen.

Die ersten Züge, die im Megahub bereits am 6. April entladen wurden, kamen laut einer Mitteilung der Bahn aus Duisburg und Ludwigshafen. Zwischen 3 und 5 Uhr nachts wurden die auf ihnen transportierten Container neu sortiert, umgeladen und mit den Zielen Lübeck Dänischburg und Lübeck Skandinavienkai auf sogenannte zielreine Züge verladen. Damit habe man „die grundlegende Systemidee des Megahubs Wirklichkeit werden lassen“, kommentiert Armin Riedl, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Kombiverkehr KG, diesen Vorgang. Damit werde der Vorteil der hochmodernen sogenannten Schnellumschlaganlage erstmals wirklich sichtbar – der schnelle und am Bestimmungsziel orientierte Wechsel von Ladeeinheiten zwischen Zügen.

Lange Testphasen, keine nennenswerten Probleme

Der Megahub war Ende 2019 offiziell fertig. Danach begannen Probebetriebe. Der Umschlag von Containern und anderen Behältern von Zügen auf Lastwagen war am 15. Juni vergangenen Jahres aufgenommen worden. Mitte Dezember lag nach Angaben der Bahnsprecherin die Genehmigung des Eisenbahnbundesamts vor, auch von Zügen auf andere Züge verladen zu dürfen. Seitdem befand sich der Megahub in einer erneuten Probephase, die nach Angaben der Sprecherin ohne nennenswerte Probleme und Pannen verlaufen sei.

Acht Zugpaare werden in der Anfangsphase im Containerterminal pro Woche abgefertigt. Die wesentlichen Arbeiten werden dort zwischen 20 und 6 Uhr erledigt. Quelle: Kombiverkehr KG

Die ausführliche Vorbereitungsphase sei notwendig gewesen, um mehrere innovative und komplizierte Abläufe und Anwendungen in der Anlage unter höchsten Sicherheitsanforderungen zu testen. Unter anderem ging es darum, den Betrieb der drei etwa 20 Meter hohen und jeweils rund 400 Tonnen schweren Portalkräne auf die gleichzeitigen Ein- und Ausfahrten von Zügen in Nachbargleisen einzuregeln. Das habe sicher und fehlerfrei geklappt, der sogenannte Leistungstest der Anlage dauere aber noch an.

Drehscheibe bei der Sortierung von Gütern

In der Startphase sind nur Bahnterminals in Ludwigshafen, Duisburg Ruhort und Lübeck im direkten Zugverkehr mit dem Megahub verbunden. Die Kais in Lübeck dienen unter anderem als Durchgangsstationen für den Warenverkehr mit Schweden, Finnland und den baltischen Staaten. Der Megahub sei dabei die zentrale Drehscheibe bei der Sortierung, betont die Bahn. Am 26. April sollen Bahnhöfe in München-Riem sowie in Verona (Italien) als weitere Empfangs- und Versandorte hinzu kommen. Alle Verbindungen seien so konzipiert, dass die Züge zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens eintreffen und nur kurze Standzeiten haben.

In früheren Erklärungen war stets davon die Rede gewesen, dass der Megahub insbesondere Züge mit Containern aus den deutschen Nordseehäfen abfertigen werde. Dazu kommt es nun noch nicht.

Entstanden auf dem Gelände des früheren Lehrter Rangierbahnhofs: Das Containerterminal Megahub. Quelle: Julian Stratenschulte

Laut Einschätzung der Bahn bedeutet der Megahub ein großes Plus für die Wirtschaft in der Region Hannover. Er liege in geografisch bester Lage und stärke den Logistikstandort. In der Anfangsphase ist die Anlage allerdings nur zu einem Bruchteil ausgelastet. Insgesamt ist sie auf dem Umschlag von maximal 268.500 Ladeeinheiten pro Jahr ausgelegt. Bei durchgängigem Sieben-Tage-Betrieb sind das etwa 735 Container und sonstige Behälter pro Tag. Diese Anzahl kann allerdings nur erreicht werden, wenn wie in der Planfeststellung von 2005 sechs Portalkräne in Betrieb sind. Bislang wurden nur drei errichtet, die gut die Hälfte der möglichen Leistungsfähigkeit abbilden können. Zurzeit arbeiten nach Angaben der Bahn knapp 20 Mitarbeitende der Betreibergesellschaft sowie weitere Angestellte von Dienstleistungsbetrieben auf der Anlage.

Fünf Kilometer neue Gleise: Der Megahub in Zahlen Die Eckdaten des Containerterminals Megahub bei Lehrte sind beeindruckend. Eine Übersicht: Rund 20 Meter sind die drei computergesteuerten Portalkräne jeweils hoch, unter denen die Züge einfahren und die die Container umheben werden. Sie wiegen jeweils 400 Tonnen. 34 Tonnen wiegen die sogenannten Automated Guide Vehicles, die als fahrerlose, vollautomatische Transportsysteme die Container in der Anlage von Ort zu Ort bringen. Voll ausgelastet und mit den im Endausbau geplanten sechs Portalkränen versehen, könnte der Megahub jährlich 268.500 Container bewegen. Das entspricht der Ladung von 20 großen Containerschiffen. Zunächst sind nur drei Kräne errichtet worden. Die Bahn will erst einmal die tatsächliche Auslastung der Anlage beobachten. 120.000 Quadratmeter ist das Gelände des früheren Verschiebebahnhofs bei Lehrte groß, auf dem der Megahub entstanden ist. 150.000 Tonen Schotter und Erde wurden bei der Räumung des alten Verschiebebahnhofs bewegt, verwertet und entsorgt. Das entspricht rund 6000 Lastwagenladungen. 840 Meter lang sind die Gleisstränge des Megahubs, fünf Kilometer Schienen wurden verlegt, 50 Weichen eingebaut.

Der Megahub gilt als Jahrhundertprojekt in Lehrte. Erste Gespräche dazu hatte es schon im Jahr 1988 gegeben, es folgten viele Jahre des zähen Ringens um Planung und Finanzierung des Containerterminals. Baustart war im Mai 2018, begleitet von deutlich vernehmbaren Protesten von Bürgern, die durch den Betrieb der Anlage vor allem zusätzlichen Lärm und Verkehr sowie eine Wertminderung ihrer Grundstücke fürchteten. Die Ahltener Bürgerinitiative Megaleise scheiterte erst vor wenigen Wochen mit ihrer Klage nach mehr Lärmschutz.

Von Achim Gückel