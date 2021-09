Lehrte

Erneut musste die Feuerwehr Lehrte zu einem brennenden Container ausrücken. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ein Altpapiercontainer auf dem Gelände des Schulzentrums Lehrte-Süd in der Südstraße in Brand geraten. Auch eine Bio-Mülltonne und eine angrenzende Mauer wurden beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber schnell löschen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Erst Anfang des Monats hatten Unbekannte einen Mülleimer an der Burgdorfer Straße in Höhe des Bäckergeschäfts Maaßen angezündet. Dabei fing auch ein Straßenbaum Feuer und brannte bis auf den Baumstumpf vollständig ab. In derselben Nacht wurden zudem drei Müllcontainer am Drosselweg in unmittelbarer Nachbarschaft des dortigen Kindergartens in Brand gesteckt. Von den Behältern blieben nur ein Haufen Asche und verkohlter Kunststoff übrig.

Von Oliver Kühn