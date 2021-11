Lehrte

Eigentlich war die Ausstellung bereits für November vergangenen Jahres geplant und angekündigt, wegen Corona musste sie allerdings auf dieses Jahr verschoben werden: In der Städtischen Galerie ist ab Freitag, 26. November, die Schau „Das anwesend Abwesende“ von Christoph Bartolosch zu sehen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr mit einer Begrüßung durch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Die Einführung ins künstlerische Thema übernimmt im Anschluss Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke.

Fotografische Arbeit aus dem Jahr 2021. Quelle: privat

Christoph Bartolosch lebt und arbeitet in Hannover und im Massiv Central in Frankreich. Für seine Werke eignet sich der Mixed Media-Künstler fremdes Bildmaterial an, verarbeitet es in einem eigenen künstlerischen Prozess weiter und setzt es in neue Zusammenhänge. Seit den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wird für diese Vorgehensweise der Begriff Appropriation Art verwendet. Bartolosch wendet diese Arbeitsweise in seinen Bildserien und Photographien an.

Lesen Sie auch: So erobern drei Künstler den Raum der Städtischen Galerie

Serien umfassen bis zu 1000 Einzelbilder

Schwergewichtige Lexika finden dabei ebenso Verwendung wie schnelllebige Warenkataloge, Hotelverzeichnisse, Nachschlagewerke mit Pflanzentafeln, Gemälde alter Meister oder Standfotos aus Filmen. Serien können sowohl wenige als auch bis zu 1000 Einzelbilder umfassen. „Diese Bildwelten prägen die menschliche Wahrnehmung und bieten Konstruktion von Wirklichkeit an, der Künstler regt damit zum Nachdenken über den Umgang mit Bildmaterial an“, erklärt Franke.

Die Mixed Media-Arbeit Tibetanische Gottheit aus dem Jahr 2012. Quelle: Christoph Bartolosch

Die Ausstellung ist in der Städtischen Galerie, Alte Schlosserei 1, vom 27. November bis zum 6. Februar zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2-G-Regel. Besucher werden gebeten, einen Nachweis über ihre Impfung oder Genesung mitzubringen. Eine medizinische Maske ist Pflicht, darf bei der Vernissage aber am Platz abgenommen werden.

Von Katja Eggers