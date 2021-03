Ahlten

Im Juni und Juli 2020 hatte es das große Beben in den Ortsfeuerwehr Ahlten gegeben: Rücktritt des Ortsbrandmeisters, seines Stellvertreters und kurz darauf auch anderer Funktionsträger im Ortskommando. Jetzt hat die Truppe eine neue Führung. In einer Video-Mitgliederversammlung haben die Mitglieder den 34-jährigen Christian Janssen zum neuen Ortsbrandmeister sowie den 46-jährigen Florian Hammer zu dessen Stellvertreter gewählt. Beide müssen durch den Rat der Stadt Lehrte noch offiziell ernannt werden. Janssen steht dafür jedoch noch ein Zugführerlehrgang bevor.

Stadtbrandmeister Jörg Posenauer zeigte sich erleichtert über die Wahl der neuen Führung in Ahltens Ortsfeuerwehr. Posenauer, der selbst in Lehrtes größtem Ortsteil wohnt, hatte die Truppe in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der stellvertretenden Brandabschnittsleiterin Regina Lehnert kommissarisch geleitet. Lehnert war bis Februar 2018 selbst Ortsbrandmeisterin in Ahlten gewesen und trägt den Titel der Ehrenortsbrandmeisterin.

Das große Beben in der Feuerwehr

Im Juni 2020 waren Ahltens Ortsbrandmeister Maurice Bähre und dessen Vize Sebastian Brandes von ihren Ämtern zurückgetreten, einen Monat später folgte das gesamte Ortskommando. Als Bähre und Brandes im Juli im Rat der Stadt vorzeitig aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen wurden, gab es für die beiden Ahltener minutenlangen stehenden Applaus von etlichen Feuerwehrleuten aus mehreren Ortsfeuerwehren der Stadt Lehrte. Sie stärkten den Zurückgetretenen damit den Rücken und zollten demonstrativ Respekt.

Aus Solidarität: Rund 50 Feuerwehrleute aus Ahlten und anderen Ortsteilen applaudieren bei der Entlassung von Maurice Bähre und Sebastian Brandes minutenlang. Quelle: Achim Gückel

Zu den Beweggründen für ihren Rückzug äußerten sich Bähre und Brandes damals nicht. Hinter vorgehaltener Hand wurde jedoch gemunkelt, es habe Differenzen mit Stadtbrandmeister Jörg Posenauer und Verärgerung über dessen Führungsstil gegeben.

Alle Positionen im Ortskommando sind besetzt

Nun hat sich die Lage bei der Ahltener Feuerwehr offenbar beruhigt. Dem neuen Führungsduo Christian Janssen/Florian Hammer stehe ein starkes Ortskommando zur Seite, heißt es in einer Mitteilung aus Ahlten. Posenauer betont, dass für alle etwa zwölf Positionen, von den Gruppen- und Zugführern bis hin zu Schrift-, Geräte- und Kassenwart sowie den Beauftragten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, eine Besetzung gefunden wurde. Darunter seien auch wieder Aktive aus dem früheren Ortskommando.

Janssen war im Spätsommer vergangenen Jahres zurück nach Ahlten gezogen, wo er von 2012 bis 2014 bereits der Freiwilligen Feuerwehr angehört hatte. Nach seinem Umzug nach Hannover war er Mitglied bei der Feuerwehr Linden und hat dort Einsatz- und Führungserfahrung als Gruppenführer gesammelt. Hammer blickt auf langjährige Erfahrung in den Feuerwehren Ahlten sowie Göttingen und Hannover zurück. Hauptberuflich ist er Rettungsassistent.

Stadtbrandmeister zeigt sich erleichtert

Janssen und Hammer dankten nun all jenen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr, die im „Übergangskommando“ die Arbeit aufrecht erhalten hatten. Dass im Ortskommando nun ebenso erfahrene Führungskräfte wie junge Kameraden sind, sei eine gute Voraussetzungen für den Neustart. Stadtbrandmeister Posenauer sagte am Dienstag, er sei „sehr erleichtert, dass die wichtige Stützpunktfeuerwehr in Ahlten wieder eine Führung hat“.

Die Wahl war indes kompliziert. In einer Videokonferenz stellten sich Janssen und Hammer zunächst vor, zur geheimen Stimmabgabe mussten die Mitglieder persönlich im Feuerwehrhaus erscheinen. Die Verkündung des Wahlergebnisses geschah dann wieder online.

Von Achim Gückel