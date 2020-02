Gospelchor Swing Low fiebert seinem großen Auftritt entgegen

Lehrte

Gruppenerlebnisse prägen. Sie können fröhlich und optimistisch machen. Und das gilt insbesondere für das gemeinsame Singen. So gesehen, dürften die Mitglieder des Lehrter Gospelchors derzeit nur so sprühen vor Freude. Denn am Sonnabend, 15. Februar, werden sie ein Gruppenerlebnis der ganz besonders großen Sorte erleben. Sie sind Teil eines Mega-Chors mit rund 1200 Menschen, der beim Musical Martin Luther King in der Swiss Life Arena in Hannover auftreten wird. Seit Monaten üben sie für diesen großen Auftritt – und so langsam steigt die Aufregung.

Montagabends ist es voll im Saal des Gemeindehauses der Markuskirche. Denn den Übungsabend von Swing Low lässt in diesen Wochen keines der Mitglieder gern aus. Chorleiter Jason Johnson gibt mit geübter Hand das Signal zum ersten Einsatz. Präzise und mit Hingabe erklingen die Stimmen der mehr als 30 Sängerinnen und Sänger. Kein Wunder, dass alles sitzt, denn Swing Low hat schon im Mai vergangenen Jahres begonnen, sich auf das riesige Chormusikspektakel vorzubereiten. 23 Stücke gab es zu lernen – da war die Zeit, in der es galt, jede einzelne Note zu verinnerlichen, fast schon zu kurz.

Voller Einsatz: Chorleiter Jason Johnson. Quelle: Achim Gückel

Doch nun steht der große Auftritt kurz bevor. „Es wird ein sehr gutes Gefühl werden, mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen“, meint Gottfried Rabenau, ehemaliger Baptistenpastor und Mitstreiter bei Swing Low. Sein Notenheft ist gespickt mit etlichen Merkzetteln. Auf dass in der großen Arena vor dem großen Publikum nur nichts schiefgeht. Denn „mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen, wird durchaus herausfordernd“, sagt er.

„Ein unvergesslicher Auftritt für Laiensänger“

Aber gerade darin bestehe auch der Reiz des Auftritts. Von einem „unvergesslichen Auftritt für Laiensänger“ sprechen die Organisatoren selbst. „Das Miteinander so vieler Chorsänger ist grandios“, meint der Lehrter Chorleiter Johnson, der sein Ensemble beim Auftritt quasi an andere Dirigenten abgeben wird. Diese stehen dann auf kleinen Türmen in der Halle, damit sie auch von allen Sängern erkannt werden können. Diese kommen übrigens überwiegend aus etlichen Chören in der Region Hannover. Rund 6000 Besucher werden ihnen bei zwei Aufführungen am 15. Februar zuhören.

In dem Musical geht es um das Leben und Wirken des US-amerikanischen Bürgerrechtlers und Baptistenpredigers Martin Luther King sowie von Rosa Parks. Diese war am 1. Dezember 1955 festgenommen worden, weil sie sich als Schwarze geweigert hatte, im Bus einen Platz für einen Weißen frei zu machen. Diese Episode führte zu einem Busboykott, der den Anfang vom Ende der Rassentrennung in den USA einläutete. Im Musical, das vor etwa einem Jahr in des Essener Grugahalle uraufgeführt wurde und seitdem durch Deutschland tourt, erklingen bekannte Gospelstücke wie „We shall overcome“ und „Go down, Moses“ – und stets sind Hunderte Laiensänger dabei, die von professionellen Solisten und einer Big Band begleitet werden.

Seit Mai vergangenen Jahres bereitet sich Swing Low auf den Großen Auftritt vor. Quelle: Achim Gückel

Jemand ganz Besonderes in der großen Masse von Mitwirkenden ist die Lehrterin Christa Ludewig. Sie gehört schon seit vielen Jahren dem Chor Swing Low an und ist mit ihren 86 Jahren quasi die Alterspräsidentin. In einer so großen Halle vor so vielen Menschen aufzutreten, ist aber auch für sie etwas Neues. „Aber dabei will ich unbedingt mitmachen“, sagt die Seniorin.

Das Chormusical Martin Luther King, bei dem Swing Low aus Lehrte dabei ist, ist am Sonnabend, 15. Februar, ab 14 und ab 19 Uhr zu hören. Nähere Infos gibt es unter www.king-musical.de/hannover. Hunderte Eintrittskarten sind online noch zu haben.

