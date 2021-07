Lehrte

Nach der SPD hat nun auch die CDU in Lehrte ihre Kampfansage für die Kommunalwahl im September formuliert: Während die Sozialdemokraten stärkste Kraft im Rat der Stadt bleiben wollen, wollen die Christdemokraten das verhindern – und selbst größte Fraktion werden. „Veränderung braucht Mehrheit“ lautet das Motto des Wahlprogramms, von dem sich die CDU nach 45 Jahren SPD-Dominanz einen Politikwechsel erhofft.

„Vor fünf Jahren wurde Rot-Grün in Lehrte abgewählt und konnte sich nur durch ein Bündnis mit den Linken eine neue Mehrheit verschaffen“, sagt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Koehler. Vor zwei Jahren sei mit Frank Prüße erstmals ein Christdemokrat in das Bürgermeisteramt gewählt worden. „Nun treten wir dafür an, den dritten Schritt zu vollenden und stärkste Fraktion im Rat zu werden.“

Lehrte habe heute mit einem Investitionsstau zu kämpfen, von dem besonders die Schulen, Feuerwehrhäuser und die IT-Ausstattung der städtischen Einrichtungen betroffen seien. Kita-Container seien ohne ausreichende Personalausstattung, die Schulschließung in Hämelerwald und Schulverlegungen gegen den Elternwillen durchgesetzt worden. Wirtschaftspolitische Akzente erschöpften sich in der Stärkung des Logistikstandortes Lehrte trotz nachteiliger Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger – womit Koehler auf das Aldi-Logistikzentrum anspielt, das der Rat gegen die Stimmen der CDU befürwortet hatte. Koehler setzt dagegen auf „einen intelligenten Branchenmix statt Logistik-Monokultur“.

Programm umfasst 17 Punkte

Das Wahlprogramm umfasst 17 Punkte. So wollen die Christdemokraten etwa das Lehrter Nachmittagsangebotes (LeNa) durch den Ausbau von Familienzentren sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen flankieren, Grundschulen sanieren und Schulhöfe begrünen sowie die Realschule erhalten. Um Kita-Personal vorhalten zu können, soll die Stadt Erzieherinnen und Erzieher auch selbst ausbilden. Weiterhin fordert die CDU, die Vermüllung im Stadtgebiet zu bekämpfen und empfindlich zu bestrafen und dafür den Ordnungsdienst der Stadt mit zwei weiteren Stellen zu stärken. Dunkle Bereiche, wo sich vor allem Frauen unwohl fühlen, sollen besser beleuchtet werden.

Die CDU fordert mehr Nahverkehrszüge am Bahnhof Immensen/Arpke. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Darüber hinaus will sich die Partei für einen engeren Zugtakt mit zwei Zügen pro Stunde am Bahnhof Immensen/Arpke einsetzen und Bahnhöfe auch in Hämelerwald und Ahlten barrierefrei gestalten. „Und wir werden den Umstieg auf E-Mobilität und Fahrrad fördern, ohne Fußgängerinnen und Fußgänger oder das für viele Menschen unverzichtbare Auto zu ignorieren“, sagt Koehler.

Weitere Themen sind die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die Ausweisung von kommunalem Bauland in den Ortschaften und Anreize, um Wohnungen in der Kernstadt altersgerecht, barrierefrei und bezahlbar zu modernisieren. Die Digitalisierung der Verwaltung soll forciert und auf der anderen Seite der Service der Verwaltungsnebenstellen erweitert werden. „Wir stehen für einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe“, sagt Koehler.

Das vollständige Wahlprogramm ist im Internet auf cdu-lehrte.de/wahlprogramm zu finden.

Von Oliver Kühn