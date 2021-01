Der Personalmangel im Kita-und Jugendbereich ist in Lehrte so groß, dass zwei Kitagruppen im vergangenen Jahr nicht wie geplant in Betrieb gehen konnten. Die CDU-Piraten-Gruppe fordert nun 22 zusätzliche Ausbildungsstellen für die städtischen Einrichtungen. Auch die SPD setzt sich in den derzeitigen Haushaltsberatungen für diese Marschroute ein.