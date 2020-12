Arpke

In Arpkes Dorfmitte sind die Bushaltestellen in den vergangenen Monaten barrierefrei hergerichtet worden. Dazu wurden 16 Zentimeter hohe Bordsteine eingebaut und der Fußweg entsprechend erhöht. Dadurch entstand beim Übergang vom Wartehäuschen zum Gehweg davor jedoch eine rund fünf Zentimeter hohe Kante – und die Stadt Lehrte wollte das Pflaster in dem Unterstand eigentlich so aufstocken, dass dort niemand stolpern muss. Doch das ist rechtlich nicht ohne Weiteres möglich, und nun ist der Zugang zu dem Wetterschutz mit Gittern und Flatterband abgesperrt. „Der Ortsrat ist sehr unglücklich über diese Situation“, beschreibt Ortsbürgermeister Klaus Schulz ( SPD) die Posse an der Bushaltestelle.

Grundstück gehört teilweise der Realgemeinde

Das Problem: Das Wartehäuschen steht zu etwa zwei Dritteln auf einem Grundstück der Realgemeinde. Darauf hatte deren Vorsitzender Otto Buchholz nach Vorstellung der Planung im Ortsrat auch hingewiesen. Er schlug eine Verschiebung der Bushaltestelle vor und untersagte der Stadt per Einschreiben im Januar 2020 „die Durchführung jeglicher Bautätigkeiten auf dem Grundstück Gemarkung Arpke, Flur 1, Flurstück 513/180 sowie das Betreten oder Nutzen desselben Grundstücks im Rahmen von Bautätigkeiten und Baunebentätigkeiten“. Wenn die Stadt an ihrer Planung festhalten wolle, müsse sie „ausführlich begründete Anträge“ einreichen, die dann auf der damals noch für den Mai geplanten Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden sollten, schrieb Buchholz.

Anzeige

Derzeit ist das schmucke Wartehäuschen an der Ahrbeke in Arpke abgesperrt. Quelle: Achim Gückel

Eine Antwort habe er nicht bekommen, erklärt der Arpker nun. Erst im November – der Umbau der Haltestellen war schon weit fortgeschritten – habe die Stadt den Kauf oder die Pacht der Flächen vorgeschlagen, wie Schulz bestätigt. Dazu bedürfe es jedoch eines Beschlusses der Mitglieder im Realverband, erläutert Buchholz. Denn über Grundstücksangelegenheiten dürfe der Vorstand nicht einfach entscheiden.

Aber eine außerordentliche Versammlung „von 43 Mitgliedern wegen 2,5 Quadratmetern“ scheine ihm insbesondere in Corona-Zeiten nicht angemessen, meint Buchholz. „Da würden sicher auch nur wenige kommen“, vermutet er. Die Abstimmung könne deshalb voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr bei der regulären Jahresversammlung erfolgen.

Lesen Sie auch

Doch noch eine Lösung möglich?

Aber vielleicht gibt es doch noch eine andere Lösung in der denkwürdigen Posse um die fünf Zentimeter hohe Kante im Pflaster. Denkbar sei, so bestätigt es Buchholz auf Anfrage, dass der Vorstand der Realgemeinde mit der Stadt einen vorläufigen Vertrag abschließt. Damit würde der Kommune gestattet, das neue Pflaster schon jetzt aufzubringen – mit dem Risiko, es bei einem negativen Mitgliederentscheid wieder abtragen zu müssen.

Mit diesem Verfahren wäre auch der Ortsbürgermeister einverstanden. Er wolle das umgehend mit der Stadtverwaltung besprechen, kündigt Schulz an.

Von Thomas Böger