Lehrte

An der Haltestelle Feldstraße können Wartende jetzt wieder sitzen. Der Bauhof der Stadt Lehrte hat dort nun wieder eine Sitzgelegenheit aufgestellt. Jahrelang hatte an dieser Stelle eine Bank gestanden – bis sie im November vergangenen Jahres über Nacht verschwand. „Sowas ist einfach nur ärgerlich, denn wir älteren Menschen und Personen mit Handicap wissen eine Sitzgelegenheit sehr zu schätzen“, befindet Regina Manthey, die in der Ortsgruppe des Sozialverbandes in Lehrte aktiv ist.

Die Bank tauchte nicht wieder auf. Was mit ihr passierte, ist unklar. Die Lehrterin Manthey setzte sich mit Unterstützung der SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann für eine Neubeschaffung ein. Dem Aufruf der engagierten Bürgerin kam die Stadtverwaltung nun nach und ließ eine neue Bank an die bisherige Stelle setzen. Die neue Sitzgelegenheit sei nun am Boden fest montiert worden. „Damit sie nicht wieder jemand mitnimmt“, sagt Laube-Hoffmann.

Von Patricia Oswald-Kipper