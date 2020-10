Lehrte/Burgdorf

Es wurde schon seit vergangenem Herbst geunkt, jetzt hat es die Corona-Krise noch beschleunigt: Die seit Monaten wegen der Pandemie geschlossene Geschäftsstelle der Commerzbank in Lehrte an der Burgdorfer Straße wird nicht wiedereröffnet, sondern bleibt dauerhaft geschlossen. „Wir werden die Filiale in Lehrte daher ab dem 30. Oktober mit der Filiale in Burgdorf zusammenlegen“, sagt Minou Wiesner, als Filialdirektorin zu­ständig für die Filialen Burgdorf und Lehrte. Auch die vier Mitarbeiter in Lehrte wechseln nach Burgdorf.

200 von 1000 Filialen betroffen

Zu der Entscheidung hätten ein verändertes Kundenverhalten und letztlich die Corona-Krise beigetragen, sagt Wiesner. Die Filiale Lehrte gehörte bereits seit vergangenem Jahr zu den Schließkandidaten. Mit dem Strategieprogramm Commerzbank 5.0 hatte die Bank im vergangenen September angekündigt, bundesweit 200 ihrer insgesamt 1000 Filialen zu schließen und 2000 Stellen zu streichen. Die Schließung hat Lehrte nun betroffen, die Berater bleiben jedoch als Ansprechpartner in Burgdorf erhalten. In beiden Städten betreuen sie rund 5000 private Kunden und Unternehmen.

Ein Aushang gibt die Veränderungen bekannt. Quelle: Oliver Kühn

„Wir sehen, wie wichtig persönliche Kundenbeziehungen sind“, sagt Wiesner. „Viele Private und Unter­nehmen sind langjährige Kunden und suchen unsere Beratung.“ Man kenne sich, des­halb könne die Commerzbank schnell und zielgerichtet helfen. Die Kunden werden künftig in der Burgdorfer Filiale in der Marktstraße 45 betreut, Kontakt gibt es über Telefon (051 6) 80990. Bargeld könne auch weiterhin kostenfrei an den rund 9000 inländischen Geldautomaten der Cash Group ( Deutsche Bank, Post­bank und HypoVereinsbank) abgehoben werden.

Mit der Zusammenlegung erhöht die zweitgrößte deutsche Bank nach eigenen Angaben die Stabilität und Vertretungssicherheit in ihren Filialen. „Die Nutzung digitaler Anwendungen nimmt auch in unserer Region weiter zu“, sagt Wiesner. Die Banking-App der Commerzbank habe inzwischen bundesweit 1,5 Millionen aktive Nutzer. „Viele Kunden, die vorher skeptisch waren, erkennen jetzt auch die Vorteile von Online- und Mobile-Banking“, erklärt Wiesner.

Online zahlen mit Fitnessuhr

Darüber hinaus habe die Corona-Krise noch schneller zu einem veränderten Zahlungsverhalten geführt. 49 Pro­zent der Niedersachsen griffen häufiger zu Girocard und Kreditkarte als noch vor der Krise. 34 Prozent verzichteten vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu schieben und bezahlten stattdessen kontaktlos mit dem Smartphone, Google- oder Apple Pay und auch mit der Fitnessuhr. Das habe eine von der Commerzbank beauftragte Umfrage ergeben, ergänzt Wiesner. Im Ausbau des Onlinebankings sieht das Geldinstitut auch seine Zukunft. Die Strategie der Commerzbank unter dem Motto „Mobile first“ zahle sich jetzt aus.

Das letzte Mal hatte die Commerzbank im April vor zwei Jahren Schlagzeilen gemacht. Da hatten Unbekannte einen Geldautomaten in der Lehrter Filiale mit einem Gasgemisch gesprengt. Die Geldkassette war jedoch unbeschädigt geblieben, sodass die drei von einer Überwachungskamera gefilmten Täter ohne Beute geflüchtet sind.

Von Oliver Kühn