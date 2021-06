Lehrte

Auch Lehrter Kinder und Jugendliche haben massive Einschränkungen während der Corona-Pandemie erfahren. Deshalb sollen sie in diesem Sommer, quasi als kleine Entschädigung, eine kostenlose Badecard für das Freibad am Hohnhorstweg und das Waldbad im Arpke bekommen. Über diese Idee aus dem Lager von SPD, Grünen und Die Linke wollen Lehrtes Politiker demnächst entscheiden.

Doch schon vorher kommt massive Kritik – und zwar vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen. Dessen Haushaltsreferent Jan Vermöhlen bezeichnet das Vorhaben als „wahltaktisches Manöver vor den Kommunalwahlen zulasten der Steuerzahler“.

Es sei ja nicht so, „dass die Schwimmbadbesuche nicht ohnehin schon stark subventioniert werden“, schreibt Vermöhlen in einer Stellungnahme. Schon vor Corona, also im Jahr 2019, hätten die Steuerzahler jeden Eintritt in eines der Bäder massiv bezuschusst. Jedem der etwa 300.000 eingenommenen Euro seien weitere 5 Euro aus der Steuerkasse gefolgt. Wenn nun SPD, Grüne und Linke die Subvention noch weiter ausbauen wollten, müssten sie „fairerweise auch benennen, an welcher Stelle sie die entgangenen Eintrittsgelder wieder einsparen möchten beziehungsweise wen sie hierfür stattdessen zur Kasse bitten möchten“, so Vermöhlen.

Ein großes Defizit in der Kasse

Der Bund der Steuerzahler wirft in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Haushaltsplanungen der Stadt Lehrte. Diese ließen bei einem prognostizierten Defizit von mehr als 42 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 keinen Spielraum erkennen. Man müsse vielmehr davon ausgehen, dass die Lehrter Politik in den nächsten Jahren noch weitaus unbequemere Beschlüsse fassen müsse als den Verzicht auf einen vermeintlich kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche in die städtischen Freibäder. Es bringe nichts, „die Augen vor der finanzpolitischen Realität zu verschließen“, heißt es in dem Schreiben des Bunds der Steuerzahler.

SPD, Grüne und Linke hatten argumentiert, die junge Generation sei während der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt. Der Besuch in den Bädern, ohne diesen zu bezahlen, könne ein kleiner Ausgleich für die zahllosen, in den vergangenen Monaten versäumten Aktivitäten sein. „Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche einen schönen Sommer haben“, hatte SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke unlängst im Rat der Stadt gesagt. Die Kommunalpolitiker verwiesen den Antrag der Ratsmehrheit daraufhin einstimmig zur näheren Beratung in den Jugendhilfeausschuss.

Steuerzahlerbund: „Absolut unnötiger Antrag“

Vermöhlen sagt nun, der Antrag von Rot-Grün-Rot sei „absolut unnötig“ und daher „purer politischer Aktionismus“ vor der Kommunalwahl. Die Eintrittspreise in die Lehrter Bäder seien alles andere als unsozial, und auch ohne einen Verzicht darauf könnten Kinder und Jugendliche einen schönen Sommer haben.

Die vom Lehrter Rat beschlossene Aktion #WirSindLehrte, bei der jeder Bürger und jede Bürgerin im Juli einen 10-Euro-Gutschein für den Einkauf in Lehrter Geschäften und der Gastronomie bekommen soll, ist dem Steuerzahlerbund kein Anlass zu großer Kritik. „Diesen Weg kann man mal gehen in einem Ausnahmezustand wie Corona“, sagt Vermöhlen. Er nennt die Gutscheinaktion „ungewöhnlich“, sie könne aber „durchaus fruchtbar“ sein. Wichtig sei aber, dass auf der Liste der teilnehmenden Betriebe nur solche stünden, die wirklich durch den Lockdown gelitten hätten. Dann sei #WirSindLehrte durchaus eine lokale Wirtschaftsförderung, meint Vermöhlen. Am besten sei es aber stets, den Steuerzahler zu entlasten und das Geld bei ihm zu lassen.

Von Achim Gückel