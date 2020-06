Straßensanierungen und Bauprojekte auf dem Prüfstand: Bürgermeister verhängt Investitionssperre

Lehrte

Bei der Stadt Lehrte türmen sich weitaus mehr geplante Investitionen, als sie aktuell finanzieren kann. Aus diesem Grund hat Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) auf Anraten von Kämmerin Anja Stecker einen vollständigen Investitionsstopp verhängt. Nun sollen alle geplanten Projekte auf den Prüfstand kommen und eine neue Prioritätenliste her. Doch das birgt politischen Zündstoff. SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann hat im Finanzausschuss am Dienstagabend bereits von möglichen „schwerwiegenden Auswirkungen“ auf viele wichtige Projekte der Stadt gesprochen. Dabei sei ein totaler Investitionsstopp gar nicht unbedingt nötig, meint er.

Insgesamt beträgt das Volumen der bereits beschlossenen, aber noch nicht getätigten Investitionen bei der Stadt etwa 52,9 Millionen Euro. Diese Summe ergibt sich nicht allein aus den im aktuellen Haushaltsplan für 2020 verankerten Projekten, sondern aus vielen Ausgaben, die schon in früheren Jahren geplant gewesen waren und dann jeweils ins neue Haushaltsjahr geschoben wurden.

Zu viele Ausgaben einfach mitgeschleppt

„Wir haben viele in den vergangenen Jahren geplante Ausgaben nicht gemacht und einfach zu viel mitgeschleppt“, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Dazu gehörten etwa Planungen für Bauprojekte, Straßensanierungen und auch die Anschaffungen von Bürogeräten. „Die Liste ist ellenlang und reicht vom Computer bis zu den Planungen für Schulneubauten“, skizziert Nolting.

Schon ein Großteil jener Projekte aus den vergangenen Jahren, welche nun im Stau stehen, hätten mit Krediten finanziert werden sollen, welche der Rat auch jeweils abgesegnet hatte. Die aktuelle sogenannte Kreditermächtigung der Stadt, welche der Rat abgesegnet hat, beträgt jedoch nur 21,3 Millionen Euro. Diese Summe darf Lehrte sich in diesem Jahr auf dem Finanzmarkt leihen. Es klafft also eine Lücke von mehr als 31 Millionen Euro, die Lehrte nicht aus eigener Finanzkraft schließen kann – zumal die Stadt seit einigen Monaten weiß, dass sie auch noch einem Unternehmen eine Gewerbesteuerzahlung in Millionenhöhe rückerstatten muss.

Alles soll nun auf den Prüfstand

Nolting sagt allerdings auch, dass der Investitionsstau von insgesamt 52,9 Millionen Euro ohnehin nicht allein im laufenden Jahr abgearbeitet werden könne – selbst dann nicht, wenn Lehrte das Geld hätte. Dazu fehlten schlichtweg die planerischen Kapazitäten im Rathaus. Der Investitionsstopp sei also vor allem dazu da, alle aufgelaufenen Posten auf den Prüfstand zu stellen und neue Prioritäten zu setzen. Diese Liste zu erstellen bedeute einen enormen Aufwand. Und schließlich solle auch der Rat „mit auf die Liste schauen“, betont Nolting.

Hat die Stadt nicht vorausschauend gehandelt?

SPD-Ratsherr Wiechmann wirft der Stadtverwaltung nun vor, nicht vorausschauen gehandelt zu haben. Im Haushalt für 2018 habe der Rat Kreditaufnahmen von 23 Millionen Euro für Investitionen genehmigt. Diese Ermächtigung sei wegen der seinerzeit guten Finanzlage nicht in Anspruch genommen worden. Wiechmann möchte nun wissen, wieso die Stadt diese alte Kreditermächtigung nicht spätestens beim Bekanntwerden der drohenden Gewerbesteuerrückzahlung im Januar in Anspruch genommen hat.

„Damit ließe sich die Finanzlücke zu einem großen Teil schließen, und die volle Handlungsfähigkeit der Stadt wäre gewahrt“, sagte er im Haushaltsausschuss und zitierte entsprechende Paragrafen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, die solch ein Vorgehen zuließen. „Warum nehmen wir das Geld also nicht, sondern verhängen eine Investitionssperre?“, fragte der Sozialdemokrat den Bürgermeister. Denn diese Sperre verursache „erhebliche neue Probleme und Verzögerungen“.

Bürgermeister verspricht schriftliche Stellungnahme

Prüße betonte am Dienstagabend, er „gehe davon aus, dass die Sache geprüft wurde“ und versprach eine schriftliche Stellungnahme zu seinem Vorgehen. „Es wäre schön, wenn wir die Investitionssperre nicht bräuchten“, betonte er. Die geplante Prioritätenliste könne er aber frühestens zur nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses vorlegen.

Von Achim Gückel