Bürgermeister bedankt sich bei Lehrter Kindergärtnerinnen

Corona-Helden: Dieses Wort hat momentan Hochkonjunktur. Oft werden damit Menschen bezeichnet, die unter schwierigen Bedingungen in Krankenhäusern und in der Pflege arbeiten. Corona-Heldinnen der anderen Art hat Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße am Montag, dem offiziellen Tag der Kinderbetreuung, seien Dank ausgesprochen: Dazu besuchte er mehrere Kindertagesstätten in Lehrte. Dazu gehörte auch die Einrichtung am Drosselweg.

„Ich hätte auch eine Videobotschaft aufnehmen können, aber ein persönlicher Besuch ist mir lieber um Danke zu sagen“, sagte Prüße zu Kita-Leiterin Ulrike Wulfes und deren Stellvertreterin Meike Schmundt. „Wir werden von der Stadt gut unterstützt“, sagte Wulfes. Die Situation in den Lehrter Kitas sei recht gut, nun gelte es aber, wieder in Richtung eines Normalbetriebes zu kommen.

Wann herrscht wieder Normalbetrieb in den Kitas?

Das bedeutet auch, dass wieder mehr Erzieherinnen in den Einrichtungen selbst anwesend sein müssen. „Bisher haben wir viele ins Homeoffice geschickt. Nun müssen wir genau gucken, wie es mit den Mitarbeiterinnen aussieht, die Risikogruppen angehören“, sagte Prüße.

Wie lange es noch dauern wird, bis wieder alle 101 Kinder die eine Hort- und die vier Kindergartengruppen am Drosselweg bevölkern, weiß aktuell niemand. „Wir hoffen, dass das vielleicht zum neuen Kindergartenjahr im August sein könnte“, sagte Wulfes. Inzwischen wieder 13 Kinder in einer Gruppe betreuen zu können – das sei aber ein großer Schritt in diese Richtung. „Am Anfang der Corona-Krise hatten wir nur vier oder fünf Kinder in der Notbetreuung, in den vergangenen zwei Wochen zwölf oder 13“, sagte Schmundt.

„Wichtig, dass kranke Kinder zu Hause bleiben“

„Wir haben uns bemüht, den Kontakt zu allen Kindern zu halten, sind persönlich vorbeigefahren, um Briefe oder Geburtstagsgeschenke abzugeben und so ein Stück weit Normalität zu erhalten“, sagte Schmundt: „Wenn wir dann mal ein Kind auf der Straße gesehen haben – etwa beim Einkaufen – war die Freude groß. Und es kam die Frage, wann man denn wieder in den Kindergarten kommen dürfe.“

Nicht etwa der Umgang mit den verschärften Hygieneauflagen sei in der Praxis das Problem gewesen. Schwieriger sei es, eine Art der Kommunikation zu finden, in der sich die Kindergärtnerinnen über anstehende Projekte, Onlineschulungen und Ähnliches austauschen konnten. „Wir haben einen E-Mail-Verteiler gegründet, damit auch alle alles notwendige zeitnah erfahren“, sagte Kitaleiterin Wulfes.

Was die Hygiene angeht: „Im Kindergarten gibt es ja häufig ansteckende Krankheiten wie Magen-Darm-Grippe. Da ist es ebenso wichtig, dass kranke Kinder zu Hause bleiben und die Hände oft gewaschen werden“. Auch da habe sich ein Verfahren bewährt, das nun ebenso umgesetzt wird: Neben den normalen täglichen Reinigungen werden Türklinken und Toilettensitze zusätzlich zwischendurch desinfiziert.

Von Sandra Köhler