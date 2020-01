Auf einem Rad- und Fußweg in Lehrte haben am Mittwochvormittag drei bislang unbekannte Jugendliche auf einen 30-Jährigen eingeprügelt, der mit einem Kinderwagen spazieren ging. Der Mann wurde im Gesicht verletzt. Bereits am Neujahrstag hatte es Streit zwischen den Beteiligten gegeben – die Jugendlichen sollen Feuerwerkskörper auf Passanten geworfen haben.