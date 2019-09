Lehrte

Was geschah beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Lehrte? An das historische Datum vor 80 Jahren haben sich 60 Lehrter im jüngsten Erzählcafé beim Gemeindefest der Markusgemeinde erinnert. In der Taufkapelle des Gotteshauses teilten die Besucher ihre Erinnerungen an die schwere Zeit und die Kriegswirre...