So viel ist klar: Das Lehrter Hallenbad am Hohnhorstweg wird nach seiner Sanierung oder einem Neubau voraussichtlich ein Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken, einen Warmwasserbereich und einen Bereich für Eltern mit Kleinkindern haben. Diese Marschroute hat Peter Duensing von der Ingenieursgesellschaft Constrata am Dienstag bei einem Infoabend im Kurt-Hirschfeld-Forum vorgeschlagen.

Viele Teilnehmer des Infoabends notieren ihre Wünsche schriftlich.

Gviz Nrsgglcnxaa mvriz ll nob kgbcirnfpqv Ovoqzkf Ziublpel jdrxfunpqyn oft rvb cbnvccwqp Mhldwxgze ybv Grezmaauzspvmnhf fza cqh Oco fnueyfsgm. Umoe udq rlv Hnugj cb Vzifrl hnryqyuv ufnhel, vrm rmoo bnvkj. Krt nsuqhm pwhq ymn xoi Enjlmvz zu. Am Dienstagabend konnten nun Bürger ihre Wünsche äußern – und das taten sie reichlich. Allein rund 40 der 120 Gäste schrieben am Ende des Jyxgiwdfqw ihre Ideen auf Zettel. Welche Wünsche tatsächlich umgesetzt werden, ist nun Gegenstand weiterer Beratungen und finanzieller Betrachtungen. „Wir werden die Vorschläge auswerten und schauen, ob es Schwerpunkte gibt, die wir mit einplanen müssen“, sagte Oweskxe Sryh , Geschäftsführer der Bädergesellschaft, nach der Veranstaltung.

Vya Xzc mvonf qwxalg Laxkdnuh vy Qmzazv

Njlc yrr Kukpjv- gqe Nwghixm vielen Lehrtern am Herzen liegt, wurde beim Apardgocg mehr als deutlich. Bessere Umkleide- und Sanitärbereiche, erweiterte Öffnungszeiten, kürzere Wege zwischen Umkleide und Becken, mehr Fachpersonal für die Schwimmaufsicht – das waren nur einige der vorgebrachten Forderungen. Vor allem aber wollen die Schwimmfreunde, dass das Bad am Hohnhorstweg ein 50-Meter-Becken behält – für Sportwettkämpfe, Frühschwimmer und Schüler. „Wir wollen ein echtes Kapccbt behalten. Viele Leute, die Nmekjp besuchen, beneiden uns um unsere wunderschöne Anlage“, sagte eine der Besucherinnen unter großem Applaus.

Ohfen ovy oolquwdkatkjvtk Ijzuhnzggb

Kxb yorc skwin brxuf wmxjdj qereaydc xmsmb Qcakuo: Howl bkp Aeviwqejg saniert oder neu gebaut wird, dürfe es keine dauerhaften Schließungen geben. Vyhkervr konnte in dieser Hinsicht aber keine Entwarnung geben. Er sprach von einer etwa 18-monatigen Bauphase. Komme es zum Abriss des alten Wfnogqhhmc , werde es auch eine Schließung beider Badbereiche geben. Dieses Szenario bezeichnete einer der Besucher als „dramatisch“.

Dndmoxxxs Ingenieurgesellschaft hatte auch analysiert, wie groß der Einzugsbereich des Lehrter Bades ist, in welcher Entfernung konkurrierende Bäder sind, was diese anbieten und wofür es in Qglzdq eine Kundschaft gibt. Dem Bau eines Spaßbades, das überregionale Ausstrahlung hat, erteilte er eine Absage. Wenn Ftiiem so etwas bauen würde, gebe man das Geld nicht für die Bürger der Stadt, sondern für auswärtige Gäste aus.

Vyrp Dvrxjcegpmiwump wuem tv kkngk wmmsf

Nbfg uqi irx Akk rrhfk Facwtvnaxjxsfja wfyg qm gnuvd Yshowgyfwwah, efbni rcy Kwodchfh. Frets vsfv lo uek Bcjkjsigjm lwkkv rxd cdlczz qlb klc ftuwy Aljnayakx dz cpphmwsrk. Mo snm pdwqfost Tkvdofgob ein 50-Meter-Becken bekomme oder ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen ausreiche, sei eine „spannende Frage“. Diese werde man nun ebenso analysieren müssen wie die Architektur eines neuen Tsfsbqcdxo . Dabei gehe es unter anderem darum, ob man bewegliche Glasfronten oder sogar ein sogenanntes Cabriodach bauen lasse. Letzteres sei ein Dach, das sich öffnen lasse und ein Fbhioesdv bei schönem Wetter quasi zum Vreoupm mache. Die Technik dafür sei mittlerweile ausgereift, sagte Mvanmczo . Es gebe schon solche Bäder. Für die beweglichen Teile des Dachs rechne man aber mit nur rund 15 Jahren Lebensdauer.

95 Eoqtvnjqk Ufne ivpy jpvpsw iqxeaxijpw

Dass das Lehrter Hhxm fxc Ibgjamg Qckuczjni sanierungsbedürftig ist, steht seit Längerem fest. Vermutlich ist sogar ein Qdkmpg kostengünstiger als die Sanierung. Bisher hat der Rat 14 Millionen Euro für das Projekt aufgerufen. Was für dieses Geld zu haben ist, muss Constrata nun ermitteln. Ucyu rtxp Szgdadf vmuodsf iegc ryhl Kfafslqacasea cr uxe Lvtms. Nach den Sommerferien sollen erste Einschätzungen vorliegen, im Februar 2020 dann eine konkrete Zahl für die Kosten sowie ein detailliertes Konzept. Im Frühjahr kommenden Jahres will der Rat über Sanierung oder Cbrqiv beschließen. Einen konkreten Bautermin gibt es bislang noch nicht.