Bücherstube Veenhuis setzt auf Bringdienst

Die Corona-Krise verweist die Menschen in die heimischen vier Wände. Weil draußen nichts mehr geht, greifen viele jetzt drinnen gern zum Buch. Der Lehrter Buchhändler Jens Veenhuis macht in dieser Situation auf seinen kostenlosen Lieferservice aufmerksam: Auf Wunsch werden Bücher, CDs, DVDs, E-Books, BlueRays und Spiele gegen Rechnung kostenlos nach Hause geliefert. „Die Lieferung erfolgt gern auch kontaktlos“, betont Veenhuis.

Im Sortiment der Bücherstube können die Kunden auf der Homepage www.buecherstube-veenhuis.de stöbern und dort ihre Bestellung auch direkt abgeben. Die bestellte Ware kommt dann per Bringdienst mit dem Auto oder bei kürzeren Wegen auch mit dem Fahrrad zur gewünschten Adresse. Das Angebot gilt für die Kernstadt und die Lehrter Ortsteile. Der Lieferservice funktioniert bundesweit und dann über die gängigen Paketdienste.

Kinder- und Gartenbücher sind gefragt

Der Bücherbringdienst von Veenhuis ist nicht neu. Der Buchhändler bietet den Service bereits seit der Eröffnung seines Geschäftes im Jahr 1986 an. Kunden hätten das Angebot allerdings bisher eher vereinzelt genutzt. Veenhuis vermutet, dass sein Bringdienst in Zeiten von Corona aber vermutlich mehr gefragt sein könnte. Eine Lehrterin habe bereits Bücher für ihre Eltern in Magdeburg bei ihm geordert, weil diese derzeit ungern vor die Tür gehen.

Den Trend zum Buch hat Veenhuis auch schon festgestellt, bevor die offizielle Schließung der Buchhandlungen verordnet wurde. Einige Kunden hätten sich im Vorfeld gezielt mit Lesefutter eingedeckt. Vor allem Bücher zur Kinderbeschäftigung seien gefragt gewesen. „Anleitungen zum Malen, Basteln und Spielen gingen gut, aber auch Gartenbücher – wohl, weil jetzt viele Zeit für die Gartenarbeit haben“, meint Veenhuis.

Erstes Corona-Buch erscheint

Gesundheitsbücher waren für seine Kunden derweil weniger interessant. Veenhuis ist allerdings gespannt, wie es sich mit einer besonderen Neuerscheinung verhält: In den nächsten Tagen kommt das erste „Corona-Virus-Handbuch“ auf den Markt.

Anfragen und Bestellungen nimmt Veenhuis unter Telefon (05132) 56400, per Handy und WhatsApp unter (0157) 86310152 oder per E-Mail an info@buecherstube-veenhuis.de entgegen.

Von Katja Eggers