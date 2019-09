Brummerbühne spielt den Schwank „Der Tyrann“

Immensen/Sievershausen

Ein cholerischer Bürgermeister, dessen Tochter Lisa, ihr heimlicher Geliebter Peter und die neugierige Putzfrau Rosi sind die Hauptpersonen im Stück „Der Tyrann“ von Bernd Gombold. Mit dieser Komödie startet die Laienspielgruppe Brummerbühne aus Sievershausen unter Spielleitung von Maren Kühn in ihre Theatersaison. Auf die Premiere am Sonnabend, 19. Oktober, im Landgasthaus Scheuers Hof folgen neun weitere Auftritte.

Zum Stück: Bürgermeister Albert Babel feiert seinen 50. Geburtstag, ist deshalb noch genervter als sonst – und wieder besonders uncharmant zu seiner Frau Erna und Tochter Lisa. Die beiden sind sich einig: Albert führt sich auf wie ein richtiger Tyrann. Zu allem Überfluss teilt ihm die neugierige Putzfrau Rosi auch noch mit, dass seine Tochter Lisa ein Verhältnis mit dem Sohn des verhassten Bürgermeisters aus dem Nachbarort hat. Da ist das Drama groß, und Lisa muss allerlei Beschimpfungen ertragen.

Dem „Tyrann“ geht es an den Kragen

Doch Dank der neuen Sprechanlage im Rathaus, die Albert noch nicht so richtig beherrscht, hört Lisa im Büro nebenan etwas über ein paar Sünden aus Alberts Jugendzeit. War er doch in jungen Jahren in Arabien tätig, wo er ein Leben in Saus und Braus führte und eine gewisse Leila für allerlei Genüsse sorgte. Daraus dreht Lisa ihrem Vater einen Strick: Freund Peter schlüpft in das Kostüm eines arabischen Scheichs und gibt sich als Lailas Sohn aus. Bis sich das Verwirrspiel auflöst, muss der „Tyrann“ Albert einiges erleiden, und das Publikum darf sich köstlich amüsieren.

Auf die Premiere am Sonnabend, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Scheuers Hof, Lehrter Straße 4 in Immensen, folgt dort eine weitere Aufführung am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr. Am Sonnabend, 9. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr, zeigt die „ Brummerbühne“ das Stück bei Festsäle Fricke in der John-F.-Kennedy-Straße 32, Lehrte-Sievershausen. Weitere Aufführungen gibt es am Freitag, 22. November und am Sonnabend, 23. November, um jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr im Tritonus Schwüblingsen, Beerbuschstraße 7, Uetze, und am Freitag, 3. Januar, und Sonnabend, 4. Januar, um jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr im Schulzentrum in Hämelerwald, Riedweg 2, Lehrte.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen findet am Freitag, 20. September, von 17 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend, 21. September, von 10 bis 12 Uhr im Sportheim Schmiedeweg in Sievershausen statt. Danach erhalten Interessierte noch Restkarten unter Telefon (05175) 5860. Karten für die Auftritte in Immensen gibt es im Landgasthaus Scheuer’s Hof, für Schwüblingsen im Warnke Friseursalon sowie an der Abendkasse.

Das könnte Sie auch interessieren:

Erfolgreiche Premiere für die Brummerbühne

Brummerbühne feiert Comeback nach einem Jahr Pause

Von Gabriele Gerner