SIevershausen

Es ging um Mode und allerhand mehr. Es trat eine wundervoll exaltierte Karl-Lagerfeld-Imitation auf die Bühne. Und das Ganze war wie maßgeschneidert für Darsteller und Publikum – eine helle Freude nach der langen Corona-Pause. Am Wochenende haben die Laienschauspieler der Brummerbühne in Sievershausen erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auf den Brettern gestanden – vor einem Publikum, das nur nach 2-G-Regeln (geimpft oder genesen) zusehen durfte.

Gut behütet: Modeschöpfer Lulu von Balthasar (Uwe Anders, links) testet die neue Hut-Kollektion von Nachwuchs-Designer Ulf Tantil (Mark Garbutt). Quelle: Susanne Hanke

Die Gäste hatten wahrhaft ihren Spaß an dem Treiben auf der Bühne, das mit so ziemlich jedem Klischee aus der Modewelt spielte. Bei der Premiere des Stücks „Fashion & More“ reihte sich eine Pointe an die nächste. Herrlich authentisch verkörperte zum Beispiel Uwe Anders den Modeschöpfer Lulu von Balthasar als gelungene Imitation des Karl Lagerfeld. Arrogant, selbstverliebt und despotisch spielte Anders den Mode-Bohème. Ihm gegenüber flitzte Mark Garbutt als durchgeknallter, schräger Designer über die Bühne, der gleich mal seine „Interstellare Hutkollektion“ im asteroiden Glitzerlook präsentierte.

Die „Putze“ stiehlt den Mode-Fürsten glatt die Schau

Und dann war da noch „Putze“ Erika Hoppenworth, die für Lachsalven sorgte. Den abgehobenen Mode-Charakteren setzte sie verschmitzte Bodenständigkeit entgegen – und stahl den überdrehten Designern damit glatt die Show. Mit ihrem Talent für Komik beherrschte sie es geradezu perfekt, naiv um die Fettnäpfchen herum und mitunter auch mitten in sie hinein zu treten.

„Wir wollten eigentlich etwas ganz anderes auf die Bühne bringen“, erklärte Bianca Schäffer von der Brummerbühne am Rande der Premiere. Doch dann sei es doch das Stück „Fashion & More“ und der Ausflug in die Mode geworden. Bei der Auswahl des Stücks habe die begrenzte Anzahl der männlichen Rollen den Ausschlag gegeben.

Lesen Sie auch: So war die Premiere der Unverzagten in Ahlten mit „Aber, aber Herr Pfarrer“

Chaotische Verhältnisse in der Modewelt: Inta Grass (von links), Mark Garbutt, Ronja Müller und Erika Hoppenworth haben Spaß daran, nach der Corona-Pause wieder auf der Bühne zu stehen. Quelle: Susanne Hanke

Seit August habe das Ensemble unter Corona-Bedingungen allein zu Hause geprobt. Dann seien aber schon bald Proben mit bis zu zehn Personen möglich gewesen. Die Planung für das neue Stück sei ebenso schwierig gewesen, sagt Schäffer, da sich die Auflagen ständig geändert haben. Am Ende aber stand jetzt die umjubelte Premiere in den Fricke-Festsälen in Sievershausen. Und die war für die Zuschauer wie für die Darsteller gleichermaßen eine Freude. Die Brummerbühne zeigte dabei wieder einmal, dass sie ein Händchen für herrlich humorvolle Unterhaltung hat.

Von Susanne Hanke