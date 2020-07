Lehrte

In der Köhlerheide sind am Sonntagnachmittag ungewöhnliche Klänge zu hören gewesen. Die Band Brazzo Brazzone hat den Hinterhof vor dem Haus Nummer 107 mit einem Mix aus Polka, Balkan Beats, Latin, Funk und Jazz aufgemischt. Während Sänger Daniel Zeinoun und seine Bandkollegen mit Italo-Akzent, Witz und fettem Brass-Sound auf dem Rasen für jede Menge gute Laune und Sommer-Feeling sorgten, standen die Nachbarn auf Abstand im Halbkreis und wippten, schnippten und klatschten. Einige Zuhörer hatten sich zudem auf ihren Balkonen eingefunden. Andere hielten den Auftritt mit ihren Smartphonekameras am Fenster fest.

Möglich gemacht hatte das kostenlose Überraschungskonzert das Kulturteam der Region Hannover: Es schickte Brazzo Brazzone bereits auf Tour nach Wennigsen, Pattensen und Lehrte. Wer die Truppe aus Hannover hören wollte, musste sich allerdings für den Auftritt bewerben – und möglichst gute Gründe dafür angeben, dass das musikalische Aufmunterungskonzert ausgerechnet vor seiner Tür über die Bühne gehen sollte.

Anzeige

Dem Publikum gefällt's -Eberhard Ladewig (Siebter von links) hat seinen Nachbarn ein Überraschungskonzert beschert. Quelle: Katja Eggers

Weitere NP+ Artikel

Musikschulleiter beschert seinen Nachbarn ein Konzert

In Lehrte gehörte Eberhard Ladewig zu den Glücklichen. Der ehemalige Leiter der Musikschule Ostkreis kennt die Band schon seit Jahren. „Für gute Musik bin ich immer zu haben“, sagte er. Als Grund hatte er angegeben, seinen Nachbarn im Wohnkomplex eine Freude bereiten zu wollen. Die Rechnung ging auf – die Nachbarn freuten sich diebisch. „Das ist mal eine tolle Abwechslung“, sagte einer.

Zur Galerie Ankommen und gleich loslegen: Brazzo Brazzone brauchen bei ihren Überraschungskonzerten nichts außer ihre Instrumente und jede Menge gute Laune.

Das Konzert in der Köhlerheide war am Sonntag aber nicht das einzige Überraschungskonzert. Zuvor waren die Männer in den farbenfrohen Anzügen in Ahlten in der Sackgasse Plutoweg aufgetreten. „Wir haben dort für Moritz gespielt – der spielt Trompete und lässt sich anscheinend von uns inspirieren“, berichtete Sänger Zeinoun – und zeigte sich geehrt.

Bandgründer Daniel Zeinoun spielt Trompete und singt mit Flüstertüte. Quelle: Katja Eggers

Ein Konzert als Dank für die Arbeit

Den musikalischen Schlusspunkt setzten Brazzo Brazzone schließlich auf der Tennisanlage des Postsportvereins Rot-Gold Lehrte. Dort spielte die Band auf dem Balkon des Clubheims. Alexander Urban, Leiter der Tennisabteilung, hatte sich um den Auftritt beworben. „Das Konzert war als Dankeschön für die Mitglieder gedacht, die die Tennisplätze im Frühjahr bei Arbeitseinsätzen in Schuss gebracht haben“, erklärte Urban. Damit der Auftritt eine Überraschung blieb, hatte er die Mitglieder erst wenige Tage vorher dazu eingeladen.

Für Brazzo Brazzone waren die mobilen Überraschungskonzerte eine gute Gelegenheit, in der Corona-Zeit überhaupt einmal wieder aufzutreten. Die Truppe spielte dann auch in kleinerer Besetzung mit vier statt sechs Musikern. Im Quartett hatte die Combo während der Pandemie auch schon Hinterhofkonzerte in Hannover gegeben – und zwar ganz unkompliziert und ohne viel Equipment. „Jeder hat sein Instrument, und dann kommen wir an und legen sofort los“, sagte Zeinoun. Am Ende gab es für ihn und seine Jungs auch in Lehrte jede Menge „Applauso“.

Von Katja Eggers