Peinliche Posse in Ahlten: Bolzkäfig weist schon wieder Schäden auf

Diese Geschichte entwickelt sich mehr und mehr zur Provinzposse: In Ahlten gibt es schon wieder Ärger um den erst vor gut einem Jahr eröffneten Bolzkäfig am Ortsrand. Erneut tritt aus dem Bodenbelag der 195.000 Euro teuren Spielfläche Bitumen aus – trotz einer Kernsanierung des gesamten Untergrunds im vergangenen Herbst. Nun steht die Freigabe der Sport- und Spielanlage, ungeachtet aller Einschränkungen wegen Corona, erneut in den Sternen. Die Stadtverwaltung hat die Sache ihrer Rechtsabteilung übergeben, Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ist entsetzt von der neuen Hiobsbotschaft.

Am 19. Mai bereits hatten sich Vertreter der Stadt und der Baufirma an dem Bolzkäfig getroffen, um sich dessen Zustand anzusehen. Dabei sei es zunächst nur um kleine Nachbesserungen gegangen, etwa an Halterungen und Verschraubungen, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadt. Doch dabei seien erneut Bitumenflecken an mehreren Stellen des Untergrunds aufgefallen. Die klebrige, schwarze Masse ist zwar gesundheitlich unbedenklich, kann aber die Kleidung der Nutzer des Bolzkäfigs ruinieren.

Beim Bau ist etwas grundlegend schiefgelaufen

Schon zwei Wochen nach der Eröffnung der viel diskutierten Spielanlage am Wiesengrund im Juni 2019 war es zur ersten Sperrung wegen des Bitumen-Problems gekommen. Während der Hitzeperiode im Hochsommer trat es erneut auf. Jedes Mal gab es Sperrungen der Anlage. Die Baufirma erledigte zunächst oberflächliche Ausbesserungen, beseitigte Dellen im Untergrund sowie Verunreinigungen. Später hieß es, es müsse ein kompletter Aufbau der Fläche her, denn bei der Errichtung der Anlage sei etwas grundlegend schiefgelaufen. Man habe für das Gießen des Asphalts minderwertiges recyceltes Material erhalten, hieß es seitens der Baufirma, die den Schwarzen Peter damit einem Zulieferer zuschob.

Die Kernsanierung der nagelneuen Spielfläche folgte im September, ein paar Wochen später die Freigabe. In den Wintermonaten wurde der Bolzkäfig naturgemäß recht wenig genutzt, dann kam der Lockdown wegen Corona. Und nun steht offenbar ein Sommer vor der Tür, in dem die Ahltener Kids die teure Spielanlage erneut nicht nutzen können.

Ortsbürgermeisterin ist fassungslos

„Es tut mir so wahnsinnig leid für die Kinder und Jugendlichen“, sagt Ortsbürgermeisterin Koehler. Sie sei fassungslos, verärgert und entsetzt über die erneuten Schäden an der Spielfläche, schlägt aber umgehend eine Alternative für den schadhaften Boden vor: „Bevor man die Teerschicht jetzt noch einmal neu macht, sollte man vielleicht über einen Kunststoffboden wie auf einem Tennisplatz nachdenken.“

eine schöne Spiel- und Sportanlage am Rand von Ahlten. Doch nutzbar war der 195.000 Euro teure Bolzkäfig in den vergangenen zwölf Monaten so gut wie gar nicht. Quelle: Achim Gückel

Der Stadt Lehrte entstanden durch die bisherigen Sanierungen am Bolzkäfig keine Kosten. Auch eine mögliche weitere Erneuerung müsse die Baufirma tragen, betont Nolting. „Das ist alles noch ein Garantiefall“, sagt er. Gleichwohl überlege man bei der Stadtverwaltung nun, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten, der sich die Mängel am Bolzkäfig genauer anschaue. Wer dafür dann die Kosten tragen würde, kläre gerade die Rechtsabteilung im Rathaus, sagt der Sprecher.

Von Achim Gückel